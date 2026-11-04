Festival de Cinema de Vitória abre inscrições de curtas, longas e videoclipes para 2027

Atenção, cineastas e realizadores audiovisuais! Estão abertas as inscrições para a 34ª edição do Festival de Cinema de Vitória (FCV), que será realizada entre os dias 15 e 20 de maio de 2027, na capital capixaba. Podem participar produções de todo o Brasil, com inscrições gratuitas até as 17h59 do dia 3 de dezembro.





O processo é feito exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível no site oficial do festival. Serão aceitos filmes realizados a partir de 1º de janeiro de 2026, de diferentes gêneros, como ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe.





Na categoria de curtas-metragens, as obras devem ter duração máxima de 25 minutos, incluindo os créditos. Já os longas precisam ter pelo menos 70 minutos. Cada realizador ou coletivo pode inscrever até dois filmes. Caso o limite seja ultrapassado, serão consideradas apenas as duas produções mais recentes.





Para concluir a inscrição, é necessário informar um link que permita assistir ao filme na íntegra e fazer o download da obra. A organização recomenda o uso de plataformas como Vimeo e YouTube. Links temporários de transferência de arquivos, como WeTransfer e Dropbox, não serão aceitos, assim como cópias em mídia física.





O resultado dos filmes selecionados está previsto para ser divulgado em 5 de abril de 2027, no site do festival. O prazo poderá ser prorrogado pela organização.