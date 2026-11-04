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Festival de Cinema de Vitória abre inscrições de curtas, longas e videoclipes para 2027

Realizadores de todo o Brasil podem inscrever curtas, longas e videoclipes gratuitamente até 3 de dezembro; evento será realizado em maio de 2027
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 14:30

Festival de Cinema de Vitória abre inscrições para sua 34ª edição
Festival de Cinema de Vitória abre inscrições para sua 34ª edição Sergio Cardoso

Atenção, cineastas e realizadores audiovisuais! Estão abertas as inscrições para a 34ª edição do Festival de Cinema de Vitória (FCV), que será realizada entre os dias 15 e 20 de maio de 2027, na capital capixaba. Podem participar produções de todo o Brasil, com inscrições gratuitas até as 17h59 do dia 3 de dezembro.


O processo é feito exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível no site oficial do festival. Serão aceitos filmes realizados a partir de 1º de janeiro de 2026, de diferentes gêneros, como ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe.


Na categoria de curtas-metragens, as obras devem ter duração máxima de 25 minutos, incluindo os créditos. Já os longas precisam ter pelo menos 70 minutos. Cada realizador ou coletivo pode inscrever até dois filmes. Caso o limite seja ultrapassado, serão consideradas apenas as duas produções mais recentes.


Para concluir a inscrição, é necessário informar um link que permita assistir ao filme na íntegra e fazer o download da obra. A organização recomenda o uso de plataformas como Vimeo e YouTube. Links temporários de transferência de arquivos, como WeTransfer e Dropbox, não serão aceitos, assim como cópias em mídia física.


O resultado dos filmes selecionados está previsto para ser divulgado em 5 de abril de 2027, no site do festival. O prazo poderá ser prorrogado pela organização.

Festival terá 11 mostras competitivas
Premiados da 33ª Edição do Festival de Cinema de Vitória
Premiados da 33ª Edição do Festival de Cinema de Vitória Sergio Cardoso

As produções selecionadas serão exibidas em 11 mostras competitivas, que contemplam diferentes formatos e temáticas do audiovisual brasileiro. Entre elas estão as Mostras Competitivas Nacionais de Curtas e Longas, Quatro Estações, Corsária, Foco Capixaba, Outros Olhares, Mulheres no Cinema e Cinema e Negritude.


A programação também inclui a Mostra Nacional de Videoclipes, a Mostra Nacional de Cinema Ambiental e a Do Outro Lado – Cinema Fantástico.


Além das exibições, o festival prevê debates, mesas-redondas e homenagens durante os seis dias de programação. A proposta é reunir realizadores e público para acompanhar a produção recente do cinema brasileiro.


Na edição de 2026, o evento recebeu aproximadamente 25 mil pessoas e exibiu 87 obras em 11 mostras competitivas e duas sessões especiais não competitivas. A programação também contou com seis debates com realizadores, duas homenagens e duas coletivas de imprensa com os homenageados.

Serviço

34º Festival de Cinema de Vitória


Inscrições: de 3 de novembro, às 14h, até 3 de dezembro, às 17h59

Quem pode participar: realizadores e coletivos de todo o Brasil

Produções aceitas: curtas, longas e videoclipes realizados a partir de 1º de janeiro de 2026

Inscrição: gratuita e on-line, pelo site festivaldevitoria.com.br

Divulgação dos selecionados: prevista para 5 de abril de 2027

Data do festival: de 15 a 20 de maio de 2027


O regulamento completo está disponível no site do festival. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

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