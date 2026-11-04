Festival de Cinema de Vitória abre inscrições de curtas, longas e videoclipes para 2027

Atenção, cineastas e realizadores audiovisuais! Estão abertas as inscrições para a 34ª edição do Festival de Cinema de Vitória (FCV), que será realizada entre os dias 15 e 20 de maio de 2027, na capital capixaba. Podem participar produções de todo o Brasil, com inscrições gratuitas até as 17h59 do dia 3 de dezembro.
O processo é feito exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível no site oficial do festival. Serão aceitos filmes realizados a partir de 1º de janeiro de 2026, de diferentes gêneros, como ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe.
Na categoria de curtas-metragens, as obras devem ter duração máxima de 25 minutos, incluindo os créditos. Já os longas precisam ter pelo menos 70 minutos. Cada realizador ou coletivo pode inscrever até dois filmes. Caso o limite seja ultrapassado, serão consideradas apenas as duas produções mais recentes.
Para concluir a inscrição, é necessário informar um link que permita assistir ao filme na íntegra e fazer o download da obra. A organização recomenda o uso de plataformas como Vimeo e YouTube. Links temporários de transferência de arquivos, como WeTransfer e Dropbox, não serão aceitos, assim como cópias em mídia física.
O resultado dos filmes selecionados está previsto para ser divulgado em 5 de abril de 2027, no site do festival. O prazo poderá ser prorrogado pela organização.
As produções selecionadas serão exibidas em 11 mostras competitivas, que contemplam diferentes formatos e temáticas do audiovisual brasileiro. Entre elas estão as Mostras Competitivas Nacionais de Curtas e Longas, Quatro Estações, Corsária, Foco Capixaba, Outros Olhares, Mulheres no Cinema e Cinema e Negritude.
A programação também inclui a Mostra Nacional de Videoclipes, a Mostra Nacional de Cinema Ambiental e a Do Outro Lado – Cinema Fantástico.
Além das exibições, o festival prevê debates, mesas-redondas e homenagens durante os seis dias de programação. A proposta é reunir realizadores e público para acompanhar a produção recente do cinema brasileiro.
Na edição de 2026, o evento recebeu aproximadamente 25 mil pessoas e exibiu 87 obras em 11 mostras competitivas e duas sessões especiais não competitivas. A programação também contou com seis debates com realizadores, duas homenagens e duas coletivas de imprensa com os homenageados.
34º Festival de Cinema de Vitória
Inscrições: de 3 de novembro, às 14h, até 3 de dezembro, às 17h59
Quem pode participar: realizadores e coletivos de todo o Brasil
Produções aceitas: curtas, longas e videoclipes realizados a partir de 1º de janeiro de 2026
Inscrição: gratuita e on-line, pelo site festivaldevitoria.com.br
Divulgação dos selecionados: prevista para 5 de abril de 2027
Data do festival: de 15 a 20 de maio de 2027
O regulamento completo está disponível no site do festival. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].