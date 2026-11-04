Cookie de matcha: aprenda a fazer essa receita fácil para o lanche da tarde

Com a cor verde e sabor marcante, o matcha também pode ser protagonista no lanche da tarde. Nesta receita, o chá-verde em pó dá sabor a cookies macios por dentro, com a superfície craquelada e a crocância das amêndoas laminadas. O açúcar de confeiteiro completa o visual e deixa os biscoitos ainda mais convidativos para acompanhar um café ou um chá. Para completar, o preparo é simples e leva poucos ingredientes. Confira o passo a passo!