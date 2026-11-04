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Gastronomia

Cookie de matcha: aprenda a fazer essa receita fácil para o lanche da tarde

Com a cor verde característica do matcha e um sabor marcante, esse biscoito é uma opção diferente para acompanhar uma xícara de café ou chá
Portal Edicase

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Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 14:53

Cookie de matcha (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Cookie de matcha Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Com a cor verde e sabor marcante, o matcha também pode ser protagonista no lanche da tarde. Nesta receita, o chá-verde em pó dá sabor a cookies macios por dentro, com a superfície craquelada e a crocância das amêndoas laminadas. O açúcar de confeiteiro completa o visual e deixa os biscoitos ainda mais convidativos para acompanhar um café ou um chá. Para completar, o preparo é simples e leva poucos ingredientes. Confira o passo a passo!

Cookie de matcha

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de matcha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1/2 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente
  • 3/4 xícara de chá de açúcar
  • 2 ovos
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 pitada de sal
  • Amêndoas laminadas e açúcar de confeiteiro para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Acrescente os ovos, um a um, e a essência de baunilha, mexendo bem a cada adição. Peneire a farinha de trigo junto com o matcha, o fermento e o sal e incorpore aos poucos à mistura, até formar uma massa homogênea. Cubra e leve à geladeira por aproximadamente 1 hora para firmar.

Em seguida, modele bolinhas com as mãos, disponha as bolinhas em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas, e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 15 minutos, até o topo craquelar e as bordas firmarem, mantendo o centro macio. Quando os biscoitos esfriarem, coloque açúcar de confeiteiro e amêndoas laminadas sobre cada um e sirva.

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