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Luto

Raphinha revela trauma após morte de jogador Jesus de Miguel e evita comemorar gols pelo Barcelona

Jogador do Tenerife sofreu parada cardíaca após uma entrada do goleiro adversário em jogo da segunda divisão espanhola

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 15:19

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

04 nov 2026 às 15:19
1 de 7 Pular carrossel Fim do carrossel Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, morreu após sofrer um choque em campo
Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, morreu após sofrer um choque em campo Divulgação / Tenerife
Um dos pilares do elenco do Barcelona e autor de dois gols da equipe catalã na vitória de 3 a 0 do time espanhol sobre o Aston Villa nesta terça-feira, pela Champions League, Raphinha revelou ter atuado sob forte pressão emocional pela morte do atacante Jesús de Miguel. O jogador do Tenerife sofreu parada cardíaca após uma entrada do goleiro adversário em jogo da segunda divisão espanhola.
Visivelmente abalado, o brasileiro disse que chegou a conversar com a família sobre a tragédia que ceifou a vida de um companheiro de trabalho dentro de campo. "Falei com a minha esposa que estava com um sentimento ruim desde que acordei e vi a notícia. Isso me tocou muito", afirmou o atacante.
"É uma situação complicada. Estavam trabalhando, um companheiro de profissão. Poderia acontecer com qualquer um", completou o jogador em desabafo logo após o confronto com os ingleses, em partida realizada no Camp Nou.
Apesar do trauma psicológico, no entanto, ele manteve a sua rotina. Brilhou em campo, fez dois gols, mas seu estado de ânimo não permitiu que festa fosse completa.
"Como capitão, é importante eu, em nome do clube, mandar muita força para a família do Jesús. Momento muito difícil. A maneira que foi é chocante, um rapaz da minha idade. Mandar muita força para a família dele. Por isso não comemorei o gol como normalmente faço".
Jesús de Miguel morreu nesta terça-feira, aos 30 anos, após disputar um lance com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra. A trombada entre os dois atletas aconteceu nos acréscimos do duelo. Após sofrer uma parada cardíaca em campo, o atacante teve uma piora no quadro neurológico de madrugada e não resistiu. A morte foi confirmada na manhã desta terça-feira.
Segundo os jornais espanhóis, o goleiro está muito abalado com a morte do companheiro e vem recebendo apoio do clube em meio à tragédia e às críticas que sofrendo nas redes sociais.
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