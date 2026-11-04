Redação do Enem 2026: 4 dicas para fugir das fórmulas prontas e melhorar a argumentação

A estrutura da redação permanece a mesma. Os participantes deverão produzir um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, defendendo um ponto de vista sobre o assunto apresentado. A avaliação continua baseada em cinco competências , que, juntas, podem somar até 1.000 pontos. Para Renata Bordallo, coordenadora pedagógica do Colégio Marista São José – Tijuca, a orientação reforça a importância de desenvolver a capacidade de interpretação e argumentação, em vez de depender de modelos prontos.