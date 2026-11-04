Gerente de banco no ES é investigado por suspeita de perseguir colega de trabalho

A Justiça do Espírito Santo proibiu um gerente do Banestes de se aproximar ou manter contato com uma colega de trabalho, com o marido dela e com a filha menor de idade da funcionária. A decisão foi tomada após uma investigação sobre suspeitas de perseguição e ameaça. O investigado deve manter distância mínima de 300 metros dos três. O caso ocorreu no Norte do Estado.





As partes foram intimadas no dia 28 de outubro. Na tarde desta quarta-feira (4), a reportagem procurou o advogado que representava o investigado. Ele informou que deixou o caso. O espaço segue aberto para manifestação da defesa.





A Gazeta procurou o Banestes, por meio de contato com a assessoria de imprensa da empresa, para confirmar se o vínculo profissional do investigado foi mantido, se ele mudou de cargo ou se foi afastado.





Por nota, a instituição disse que, "em razão do dever de sigilo e da necessidade de preservação de informações de caráter pessoal e funcional, não pode se manifestar sobre questões específicas relacionadas ao caso mencionado".

"O banco reitera seu compromisso com o cumprimento da legislação vigente, com a proteção de seus colaboradores e com a observância dos procedimentos internos e das determinações das autoridades competentes", pontuou o Banestes na nota.



