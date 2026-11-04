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Norte do Estado

Gerente de banco no ES é investigado por suspeita de perseguir colega de trabalho

Justiça determinou que o investigado mantenha distância mínima de 300 metros da bancária e de familiares

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 17:43

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 nov 2026 às 17:43
justiça; juiz; martelo
Decisão da Justiça proíbe contato do gerente com bancária no Norte do ES
 Freepik

A Justiça do Espírito Santo proibiu um gerente do Banestes de se aproximar ou manter contato com uma colega de trabalho, com o marido dela e com a filha menor de idade da funcionária. A decisão foi tomada após uma investigação sobre suspeitas de perseguição e ameaça. O investigado deve manter distância mínima de 300 metros dos três. O caso ocorreu no Norte do Estado.


As partes foram intimadas no dia 28 de outubro. Na tarde desta quarta-feira (4), a reportagem procurou o advogado que representava o investigado. Ele informou que deixou o caso. O espaço segue aberto para manifestação da defesa.


A Gazeta procurou o Banestes, por meio de contato com a assessoria de imprensa da empresa, para confirmar se o vínculo profissional do investigado foi mantido, se ele mudou de cargo ou se foi afastado. 


Por nota, a instituição disse que, "em razão do dever de sigilo e da necessidade de preservação de informações de caráter pessoal e funcional, não pode se manifestar sobre questões específicas relacionadas ao caso mencionado".


"O banco reitera seu compromisso com o cumprimento da legislação vigente, com a proteção de seus colaboradores e com a observância dos procedimentos internos e das determinações das autoridades competentes", pontuou o Banestes na nota.


Processo disciplinar

Segundo o relato apresentado à Justiça, a funcionária participou de uma pesquisa interna no banco que antecedeu a abertura de um processo disciplinar contra o gerente. 


A bancária afirmou que, a partir daí, o gerente passou a aparecer repetidamente perto do local onde ela trabalha, a fazer ligações, a enviar mensagens indesejadas e a abordar familiares. A bancária também relatou que o gerente teria procurado a filha dela para tentar descobrir o endereço da funcionária.


Em outra manifestação à Justiça, a bancária informou que seu carro foi danificado perto da igreja que frequenta. A profissional apresentou um boletim de ocorrência e imagens de câmeras de segurança. A Justiça determinou que a Polícia Civil informe se o vídeo foi preservado no formato original. A autoria do dano é investigada.


O Ministério Público Estadual (MPES) foi procurado sobre eventual procedimento para apurar a denúncia contra o gerente. O órgão ministerial informou, por nota, que um processo  "relacionado ao caso em questão tramita sob sigilo. Por essa razão, não é possível compartilhar informações no momento".

O que a Justiça determinou

O gerente está proibido de entrar na agência onde a bancária trabalha e na casa dela, salvo nas situações em que a decisão prevê autorização. Ele também não pode seguir, filmar ou tentar abordar a funcionária, nem comparecer a cultos ou eventos religiosos em que ela esteja presente.


Como o endereço cadastrado do investigado fica perto da agência, a Justiça autorizou que ele passe pela via pública quando isso for indispensável para chegar à própria casa. Nesse trajeto, ele deve seguir sem parar ou tentar contato.


A Justiça determinou que os documentos sejam incluídos no inquérito que já apura o caso e reúne relatos de outros funcionários do Banestes. As restrições valem até nova decisão e serão reavaliadas em 90 dias. A defesa poderá pedir a revisão das medidas em até cinco dias após a intimação. O juízo também mandou verificar a situação da prisão preventiva decretada em outro procedimento


ATUALIZAÇÃO:

O texto foi atualizado com a resposta do MPES sobre o caso.

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