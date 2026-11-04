Rejuvenescimento facial vai além dos cuidados com a pele

O levantamento chama atenção para uma região que nem sempre recebe o mesmo cuidado dedicado às rugas e às linhas de expressão. A perda de definição entre a mandíbula e o pescoço também interfere na aparência do rosto, e sua origem pode envolver diferentes tecidos. Compreender essas alterações ajuda a evitar que uma mesma solução seja aplicada a necessidades distintas.