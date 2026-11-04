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Revisando

Assista ao vivo ao aulão de Geografia para o Enem nesta quarta-feira (4)

Professor Aureo Júnior comanda a revisão das 19h30 às 21h, trazendo os principais conteúdos e resolução de questões de geopolítica, clima e mais assuntos

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 17:51

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

04 nov 2026 às 17:51

A maratona de revisões para o Enem 2026 continua nesta quarta-feira (4). A partir das 19h30, o professor Áureo Júnior, do Gama Pré-Vestibular, comanda ao vivo a aula dedicada à disciplina de Geografia.


Acompanhe a live no player acima!


A transmissão aborda os temas recorrentes da prova de Ciências Humanas, como geopolítica, cartografia, clima e vegetação, além da resolução prática de questões no formato do exame.


O aulão faz parte do "Enem na Mira", série gratuita de revisões, em parceria de A Gazeta com o Gama Pré-Vestibular, para a prova, marcada para o próximo domingo (8).


Confira o cronograma para as próximas aulas de revisão ao vivo (das 19h30 às 21h):

  • Quinta-feira (5): Filosofia e Sociologia, com o professor Alysson

  • Sexta-feira (6): Linguagens, com a professora Jô Kutz


No domingo (8), após o encerramento do Enem, também haverá a transmissão ao vivo com a equipe de professores para analisar a prova e fazer comentários sobre o gabarito.

Leia mais

Assista ao vivo ao aulão de Geografia para o Enem nesta quarta-feira (4)

Enem 2026: como acessar o Cartão de Confirmação e consultar o local de prova

Checklist do Enem 2026: o que fazer e o que evitar a 4 dias do exame

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