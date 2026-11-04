De eletrônicos a remédios: Camburi terá drive-thru para coleta de resíduos

Equipamentos eletrônicos, lâmpadas, pilhas, toner de impressoras, medicamentos e cosméticos vencidos. Quem deseja descartar alguns desses itens de forma segura pode participar da 4ª edição do Drive-Thru de Coleta de Resíduos. O evento vai acontecer no próximo sábado (7), das 8h às 17h, na Praia de Camburi, na área de estacionamento em frente ao antigo Hotel Aruan, entre os quiosques K4 e K5.





No drive-thru, os moradores poderão entregar os materiais inutilizados diretamente à equipe do projeto, sem precisar sair do veículo, e receberão brindes de conscientização ambiental. Na edição de 2025, o projeto arrecadou cerca de duas toneladas de resíduos.





A iniciativa é promovida pela Associação dos Profissionais de Engenharia Ambiental do Espírito Santo (Apea-ES). A proposta foi elaborada pela vice-presidente da entidade, Sara Francisco, com o objetivo de promover uma ação prática de conscientização ambiental.