De eletrônicos a remédios: Camburi terá drive-thru para coleta de resíduos

Equipamentos eletrônicos, lâmpadas, pilhas, toner de impressoras, medicamentos e cosméticos vencidos. Quem deseja descartar alguns desses itens de forma segura pode participar da 4ª edição do Drive-Thru de Coleta de Resíduos. O evento vai acontecer no próximo sábado (7), das 8h às 17h, na Praia de Camburi, na área de estacionamento em frente ao antigo Hotel Aruan, entre os quiosques K4 e K5.
No drive-thru, os moradores poderão entregar os materiais inutilizados diretamente à equipe do projeto, sem precisar sair do veículo, e receberão brindes de conscientização ambiental. Na edição de 2025, o projeto arrecadou cerca de duas toneladas de resíduos.
A iniciativa é promovida pela Associação dos Profissionais de Engenharia Ambiental do Espírito Santo (Apea-ES). A proposta foi elaborada pela vice-presidente da entidade, Sara Francisco, com o objetivo de promover uma ação prática de conscientização ambiental.
A Apea-ES explica que esses resíduos podem conter substâncias e componentes prejudiciais à saúde pública e ao meio ambiente.
Medicamentos jogados no lixo comum podem contaminar o solo e os recursos hídricos. Algumas lâmpadas, por sua vez, contêm mercúrio, substância tóxica que oferece riscos em caso de quebra ou descarte incorreto. Já os equipamentos eletroeletrônicos podem apresentar metais e outros componentes potencialmente perigosos.
Além dos riscos de contaminação, a destinação incorreta desses materiais também representa desperdício de recursos que poderiam ser reaproveitados ou encaminhados para reciclagem.
Segundo a Apea-ES, cada material recolhido terá uma destinação específica. As lâmpadas serão encaminhadas para aterro controlado. O óleo de cozinha usado será destinado ao reaproveitamento na produção de sabão. Já os resíduos eletroeletrônicos serão encaminhados para processos adequados de triagem, reaproveitamento e reciclagem.
A destinação adequada desses materiais vai além da conscientização ambiental e também envolve responsabilidades previstas em lei. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e determina a implantação de sistemas de logística reversa para diferentes materiais, como lâmpadas e eletroeletrônicos.