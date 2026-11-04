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Fundo vende fatia do Shopping Praia da Costa, e novo sócio assume administração

Com o acordo, que foi firmado na terça-feira (3), a Argoplan vai comprar 15% do mall e também deve assumir a administração do centro de compras, substituindo a atual gestora, Soul Malls

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 20:00

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 nov 2026 às 20:00
Data: 20/03/2020 - ES - Vila Velha - Shopping Praia da Costa fechado nesta sexta-feira como medida de cotenção do coronavírus - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Shopping Praia da Costa foi vendido para um dos maiores fundos imobiliários do país Vitor Jubini

O fundo imobiliário Vinci Shopping Centers fechou um memorando de entendimentos para a venda de uma fatia de 15% do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, para o grupo Argoplan, que é a terceira maior administradora de shopping centers no Brasil.  


Com o acordo, firmado na terça-feira (3), a Argoplan deve assumir a administração do complexo de compras, substituindo a atual gestora, Soul Malls, além de ingressar no quadro societário do empreendimento. 


Mesmo com a venda parcial, o fundo Vinci Shopping Centers (VISC11) vai seguir com controle majoritário do centro de compras de Vila Velha, mantendo 83,7% de participação remanescente, segundo consta no comunicado ao mercado divulgado nesta quarta-feira (4). 


Inaugurado em 2002 e instalado em área de mais de 40 mil metros quadrados, o Shopping Praia da Costa é um dos principais polos comerciais do Espírito Santo e faz parte do portfólio do fundo desde 2020, quando foi comprado por R$ 194 milhões do grupo Sá Cavalcante, que administrou o mall desde a sua construção.


De acordo com o comunicado divulgado ao mercado, a operação tem como objetivo central criar um forte alinhamento de interesses entre o proprietário e a administradora, uma vez que a Argoplan passa a ter participação societária direta no ativo que administra.

Termos do negócio

A venda da fatia do Shopping Praia da Costa está inserida em uma transação que inclui outros dois shoppings do portfólio do VISC11, o qual envolve também a venda de participações de 10% no Prudenshopping, em Presidente Prudente, e de 10% no Campinas Shopping, em Campinas, ambos em São Paulo. 


O comunicado ao mercado da Vinci Shopping Centers informa que a transação abrangendo as fatias dos três centros de compras foi firmada em R$ 160 milhões. Não foram informados os valores por unidade. 


As condições de pagamento para o bloco de ativos contemplam: R$ 40 milhões (25%) à vista, a serem quitados no fechamento da transação; três parcelas anuais de R$ 40 milhões (25% cada), com vencimentos em 12, 24 e 36 meses após o fechamento, todas corrigidas pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).


A efetivação da transferência da participação societária e da gestão do Shopping Praia da Costa segue sujeita às etapas usuais desse tipo de negócio, tais como a conclusão de processo de diligência, autorizações formais, liberação de garantias e assinatura dos contratos definitivos.

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