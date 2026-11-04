Fundo vende fatia do Shopping Praia da Costa, e novo sócio assume administração

O fundo imobiliário Vinci Shopping Centers fechou um memorando de entendimentos para a venda de uma fatia de 15% do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, para o grupo Argoplan, que é a terceira maior administradora de shopping centers no Brasil.





Com o acordo, firmado na terça-feira (3), a Argoplan deve assumir a administração do complexo de compras, substituindo a atual gestora, Soul Malls, além de ingressar no quadro societário do empreendimento.





Mesmo com a venda parcial, o fundo Vinci Shopping Centers (VISC11) vai seguir com controle majoritário do centro de compras de Vila Velha, mantendo 83,7% de participação remanescente, segundo consta no comunicado ao mercado divulgado nesta quarta-feira (4).





Inaugurado em 2002 e instalado em área de mais de 40 mil metros quadrados, o Shopping Praia da Costa é um dos principais polos comerciais do Espírito Santo e faz parte do portfólio do fundo desde 2020, quando foi comprado por R$ 194 milhões do grupo Sá Cavalcante, que administrou o mall desde a sua construção.





De acordo com o comunicado divulgado ao mercado, a operação tem como objetivo central criar um forte alinhamento de interesses entre o proprietário e a administradora, uma vez que a Argoplan passa a ter participação societária direta no ativo que administra.