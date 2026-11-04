Mais de 50 caravelas-portuguesas são encontradas na Praia de Guriri

Mais de 50 caravelas-portuguesas foram avistadas na Praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, durante o Dia de Finados, na segunda-feira (2). A informação é do chefe dos guarda-vidas no município, Henrique Pestana. Conhecidas pelas cores vibrantes, as caravelas pertencem ao mesmo grupo das águas-vivas e podem provocar lesões dolorosas e reações graves em caso de contato com a pele.





Ao caminhar pela orla de Guriri, o consultor comercial Vagner Daré encontrou pelo menos quatro caravelas. Ele fotografou uma delas, que o surpreendeu pelo tamanho. (Veja acima)





"Achei muito bonita porque nunca tinha visto uma caravela desse porte. Já tinha visto algumas, mas pequenas, essa é um pouco maior", disse o consultor.





Segundo o professor Agnaldo Silva Martins, do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a presença das caravelas na região está associada à ação dos ventos, que costumam ser mais intensos nesta época do ano.





"Ela é chamada de 'caravela' porque tem uma 'vela', uma estrutura dá resistência ao vento e faz com que ela seja deslocada pelo vento. Mas ela não tem nenhum membro para se deslocar sozinha para onde ela quer. Então, ela é carregada pelo vento e pela corrente [marítima]", explicou o especialista.