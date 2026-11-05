IBGE lança edital de processo seletivo com mais de 27 mil vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (5) a minuta do edital do processo seletivo para o preenchimento de 27.279 vagas no cargo de recenseador. As oportunidades são temporárias, e os profissionais atuarão na coleta de dados do Censo Agropecuário.





Para participar da seleção, o candidato deve ter o ensino médio completo. Os postos serão distribuídos por todo o país, abrangendo também o Espírito Santo. O documento na íntegra, com o detalhamento das vagas por município, deve ser publicado ao longo do dia.





A remuneração inicial pode chegar a R$ 4.370,00, composta por uma parcela fixa de R$ 1.741,00 e uma parcela variável por produção de até R$ 2.629,00, calculada a partir do quantitativo de entrevistas realizadas e unidades visitadas, conforme os critérios de qualidade estabelecidos pelo IBGE.