IBGE lança edital de processo seletivo com mais de 27 mil vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (5) a minuta do edital do processo seletivo para o preenchimento de 27.279 vagas no cargo de recenseador. As oportunidades são temporárias, e os profissionais atuarão na coleta de dados do Censo Agropecuário.
Para participar da seleção, o candidato deve ter o ensino médio completo. Os postos serão distribuídos por todo o país, abrangendo também o Espírito Santo. O documento na íntegra, com o detalhamento das vagas por município, deve ser publicado ao longo do dia.
A remuneração inicial pode chegar a R$ 4.370,00, composta por uma parcela fixa de R$ 1.741,00 e uma parcela variável por produção de até R$ 2.629,00, calculada a partir do quantitativo de entrevistas realizadas e unidades visitadas, conforme os critérios de qualidade estabelecidos pelo IBGE.
Os contratados receberão também auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio pré-escolar, transporte para deslocamento em campo, além de proporcional de 13º salário e férias (acrescidas do adicional de 1/3).
As inscrições poderão ser realizadas a partir das 10h do dia 6 de novembro até as 23h59 do dia 25 do mesmo mês, exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora da seleção. A taxa de participação é de R$ 70,00.
Os contratos terão duração inicial de seis meses, podendo ser prorrogados por até quatro anos, conforme a necessidade das operações censitárias.
Mais informações em instantes.
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