Funcionária de farmácia é flagrada pela PM com pistola e haxixe no trabalho em Vila Velha

Uma funcionária de uma farmácia, de 25 anos, foi flagrada pela Polícia Militar com uma pistola, munições e duas unidades de haxixe dentro do estabelecimento onde trabalhava, no Centro de Vila Velha.





A apreensão aconteceu no fim da tarde de quarta-feira (4), depois que a mulher foi abordada pelos militares ao sair do trabalho de moto.





Segundo o sargento Leandro, da Polícia Militar, os policiais perceberam que a jovem saiu rapidamente da farmácia, subiu em uma motocicleta e desobedeceu à ordem de parada.





"Ela subiu na moto e os militares já tentaram abordá-la, porém ela não obedeceu ordem de parada de luz e som e parou mais ou menos cerca de 300 metros à frente", disse o policial.





Durante a revista, os militares encontraram seis munições dentro da mochila da suspeita. Questionada, ela confessou que guardava uma arma de fogo na farmácia onde trabalha.