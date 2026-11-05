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Funcionária de farmácia é flagrada pela PM com pistola e haxixe no trabalho em Vila Velha

Arma estava escondida no armário utilizado pela mulher no estabelecimento, no Centro da cidade; jovem de 25 anos também carregava munições na mochila

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 09:17

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 nov 2026 às 09:17

Uma funcionária de uma farmácia, de 25 anos, foi flagrada pela Polícia Militar com uma pistola, munições e duas unidades de haxixe dentro do estabelecimento onde trabalhava, no Centro de Vila Velha


A apreensão aconteceu no fim da tarde de quarta-feira (4), depois que a mulher foi abordada pelos militares ao sair do trabalho de moto.


Segundo o sargento Leandro, da Polícia Militar, os policiais perceberam que a jovem saiu rapidamente da farmácia, subiu em uma motocicleta e desobedeceu à ordem de parada. 


"Ela subiu na moto e os militares já tentaram abordá-la, porém ela não obedeceu ordem de parada de luz e som e parou mais ou menos cerca de 300 metros à frente", disse o policial.


Durante a revista, os militares encontraram seis munições dentro da mochila da suspeita. Questionada, ela confessou que guardava uma arma de fogo na farmácia onde trabalha.

Funcionária de farmácia é flagrada pela PM com pistola e haxixe no trabalho em Vila Velha
Funcionária de farmácia é flagrada pela PM com pistola e haxixe no trabalho em Vila Velha Polícia Militar

A equipe fez contato com o gerente do estabelecimento, que confirmou que a jovem era funcionária e autorizou a entrada dos policiais no local. No vestiário, os militares encontraram o armário utilizado pela funcionária.


Dentro do compartimento foi localizada uma pistola acompanhada de outras 19 munições, além das unidades de haxixe. Ao todo, foram apreendidas 25 munições.


Aos policiais, a suspeita afirmou que comprou a pistola para se proteger de ameaças feitas por um homem com quem teria se envolvido em um acidente de trânsito. Segundo a PM, ela não tinha autorização para possuir ou portar o armamento.


Os militares também relataram suspeitar de uma possível ligação da jovem com uma facção criminosa que atua em Cariacica Sede. Ela, no entanto, negou envolvimento com o tráfico de drogas.


"Uma pessoa que não está preparada para portar uma arma dessa em meio à população é complicado. A pessoa traz perigo pros amigos de trabalho e sociedade", destacou o sargento Leandro.


A mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil foi procurada para dar mais informações sobre os procedimentos adotados em relação a jovem e, assim que houver retorno, o texto será atualizado. 


* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta. 

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