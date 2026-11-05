"Menino do bolo": jovem viraliza com cakes diferentões no ES

Parece uma pintura, mas não é! Um capixaba de 26 anos vem viralizando nas redes sociais com bolos “diferentões” que chamam a atenção pela criatividade e acabamento. Tem versão de quadro pincelado, fonte de água com escultura de anjinho e até uma releitura de um clássico do filme A Bela Adormecida, da Disney (confira acima).
As verdadeiras obras de arte são feitas pelas mãos de Lúcio da Silva de Jesus, natural de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Só no Instagram, o jovem teve vídeo batendo mais de 200 milhões de visualizações (um só!). No Tiktok, o perfil do confeiteiro acumula, no total, quase 18 milhões de curtidas.
A relação de Lúcio com os bolos começou quando ele tinha 11 anos e via a mãe e familiares fazendo os quitutes. Ele foi testando até que pegou gosto pela coisa. Ainda na infância, já fazia bolos caseiros para os vizinhos.
Em 2019, após passar um período trabalhando numa padaria no interior de Alfredo Chaves, veio a virada de chave. “Minha irmã falou que estava em alta as pessoas postarem foto dos bolos no Instagram. Criei uma conta e comecei a publicar as imagens. Eram confeitados, só que mais simples”, lembrou o jovem.
Na pandemia da Covid-19, a família de Lúcio se mudou para a parte mais central de Alfredo Chaves, momento em que a clientela aumentou.
“Eu trabalhava como atendente em uma loja e na parte da noite eu fazia os bolos. Nessa época eu fazia muito para festa de criança. As mães chegavam em mim na loja e diziam que os filhos delas me viam e falavam: olha, o menino que fez meu bolo! Tanta gente falava isso, que comecei a achar que ‘O menino do Bolo’ era um bom nome para as redes sociais”, detalhou.
O primeiro bolo diferente que Lúcio fez foi uma escultura do personagem Stitch, da Disney (confira na galeria acima). “O resultado foi muito bom, viralizou, alcançou mais de 6 milhões de visualizações e fugiu da bolha da minha cidade. Passei a focar na criação de conteúdo digital e pude explorar ainda mais minha criatividade. Comecei a fazer bolos esculpidos, diferenciados, e as pessoas começaram a me conhecer como o menino dos bolos diferentes”, disse.
O vídeo que mais “bombou” no Instagram do confeiteiro foi o de uma cúpula de açúcar, moldada em cima de uma bexiga e depois posicionada no topo de um bolo. A publicação tem 204 milhões de visualizações no Instagram e mais de 50 milhões no Tiktok.
Também repercutiram recentemente a versão do bolo “tortinho” do filme da Bela Adormecida, que as fadas madrinhas fazem para a personagem no filme: foram 48 milhões de visualizações no Instagram e mais de 21 milhões no Tiktok (veja abaixo).
Outro bolo que chamou a atenção (e nem parece que é de comer!) dos internautas foi um que simula um quadro pincelado com a imagem de uma paisagem, com um rio e dois cisnes. A massa do bolo é acomodada em uma travessa, posicionada em um cavalete, e a "pintura" é feita com material de confeitaria. A obra-prima acabou realizando um sonho de infância de Lúcio.
Quando eu era criança, eu falava que queria ser pintor de tela. De alguma forma esse sonho se concretizou dentro da confeitaria
Lúcio da Silva Confeiteiro
Atualmente, Lúcio não consegue mais atender encomendas: o foco dele é na produção dos bolos para publicação nas redes sociais e na gravação de cursos on-line para outros confeiteiros, com as mais diversas técnicas. “Um plano para o futuro é começar a ministrar cursos presenciais pelo Brasil”, adiantou o jovem.
Curiosidade
Parentes se dão bem…
Se os bolos que Lúcio posta nas redes sociais não são para clientes, você deve estar se perguntando: quem come? O confeiteiro contou que guarda os pedaços em potes e distribui para primos, tios e outros parentes. Sortudos, hein?