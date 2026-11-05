"Menino do bolo": jovem viraliza com cakes diferentões no ES

Parece uma pintura, mas não é! Um capixaba de 26 anos vem viralizando nas redes sociais com bolos “diferentões” que chamam a atenção pela criatividade e acabamento. Tem versão de quadro pincelado, fonte de água com escultura de anjinho e até uma releitura de um clássico do filme A Bela Adormecida, da Disney (confira acima).





As verdadeiras obras de arte são feitas pelas mãos de Lúcio da Silva de Jesus, natural de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Só no Instagram, o jovem teve vídeo batendo mais de 200 milhões de visualizações (um só!). No Tiktok, o perfil do confeiteiro acumula, no total, quase 18 milhões de curtidas.





A relação de Lúcio com os bolos começou quando ele tinha 11 anos e via a mãe e familiares fazendo os quitutes. Ele foi testando até que pegou gosto pela coisa. Ainda na infância, já fazia bolos caseiros para os vizinhos.





Em 2019, após passar um período trabalhando numa padaria no interior de Alfredo Chaves, veio a virada de chave. “Minha irmã falou que estava em alta as pessoas postarem foto dos bolos no Instagram. Criei uma conta e comecei a publicar as imagens. Eram confeitados, só que mais simples”, lembrou o jovem.





Na pandemia da Covid-19, a família de Lúcio se mudou para a parte mais central de Alfredo Chaves, momento em que a clientela aumentou.





“Eu trabalhava como atendente em uma loja e na parte da noite eu fazia os bolos. Nessa época eu fazia muito para festa de criança. As mães chegavam em mim na loja e diziam que os filhos delas me viam e falavam: olha, o menino que fez meu bolo! Tanta gente falava isso, que comecei a achar que ‘O menino do Bolo’ era um bom nome para as redes sociais”, detalhou.