Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/11/2026

Na carreira, a conclusão de uma etapa ou a necessidade de abandonar uma estratégia trará desconforto, mas também permitirá que novos projetos sejam desenvolvidos com mais consciência. A saúde pedirá atenção ao cansaço acumulado e à recuperação das energias. Os amigos próximos, por sua vez, poderão oferecer apoio e lembrar que deixar algo para trás não significa perder todas as possibilidades de felicidade.