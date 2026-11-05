O jogo de futebol 'caótico' no Brasil que bateu recorde mundial de cartões vermelhos

"Informo que, no momento em que faria a apresentação dos cartões vermelhos ao atleta de número 02 do Mamoré e ao preparador de goleiros do Uberlândia, aos 54 minutos do segundo tempo, houve o início à briga generalizada, impossibilitando a apresentação dos cartões vermelhos e a realização do protocolo de encerramento da partida", disse ele na súmula, segundo a Rádio Itatiaia.