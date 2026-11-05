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Educação financeira

Quem não tem salário fixo precisa pensar sobre dinheiro de forma diferente

Trabalhadores autônomos precisam planejar os gastos com base na média de ganhos e criar uma reserva para enfrentar os meses mais fracos

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 08:05

Públicado em 

05 nov 2026 às 08:05
Vicente Duarte

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Vicente Duarte Vicente Duarte

Se você colocar lado a lado um funcionário que ganha R$ 5 mil e um trabalhador autônomo cuja renda média também é de R$ 5 mil, perceberá que os dois não vivem no mesmo mundo financeiro. O primeiro recebe seu dinheiro como um relógio, no início do mês. O segundo vive em uma montanha-russa: pode faturar R$ 8 mil em dezembro e suar para conseguir R$ 3 mil em fevereiro. É aí, na diferença entre a matemática e a vida real, que muita gente quebra.


Quase toda a educação financeira que consumimos foi desenhada para quem tem salário fixo. Na prática, como aplicar regras engessadas quando você é prestador de serviço ou comerciante, lidando com sazonalidade e imprevistos? O Brasil tem mais de 26 milhões de trabalhadores por conta própria e, segundo o IBGE, só um em cada quatro possui CNPJ. São milhões de pessoas que acordam todos os dias precisando caçar a própria renda.

Trabalhadores autônomos precisam conciliar as despesas pessoais com os custos da atividade profissional e se preparar para períodos de menor movimento
Trabalhadores autônomos precisam conciliar as despesas pessoais com os custos da atividade profissional e se preparar para períodos de menor movimento Magnific

O erro mais perigoso de quem não tem salário fixo é ajustar os compromissos da família com base no faturamento do melhor mês. O motorista que tira R$ 8 mil em um mês excepcional pode acabar se empolgando, ao assumir a prestação de um carro mais caro e aumentar o seu consumo pessoal. Ele esquece que o início do ano traz impostos, matrículas e queda brusca de demanda. Assim, sem perceber, ele transforma a oscilação natural da sua profissão em colapso financeiro, porque as contas fixas chegam independentemente da quantidade de clientes.


Outra armadilha comum é a ilusão do faturamento bruto. Quem usa o próprio equipamento para trabalhar costuma confundir o dinheiro que entra na conta com lucro limpo, ignorando manutenção e desgaste, custos invisíveis que chegam sem avisar.


Antes de procurar o melhor investimento, existe outra decisão a ser tomada. Para quem trabalha por conta própria, o objetivo dos meses de pico não é consumir mais, nem ostentar sucesso. O objetivo do mês bom é encher um "reservatório". Pense como uma caixa d'água: nos meses de chuva forte, você guarda a água para não passar sede durante a seca.


Trabalho gera renda, mas só a disciplina transforma essa renda em patrimônio. A estabilidade não é um direito do autônomo, mas uma tranquilidade que ele mesmo compra com caixa. O problema começa quando confundimos pico de faturamento com aumento real de padrão de vida. Se a renda flutua, seu custo fixo precisa estar ancorado na média, ou até no piso, mas nunca no teto.


A verdadeira riqueza, nesse caso, não é ter um mês estourando de faturar. É ver o mês mais fraco do ano chegar e saber que a geladeira e as contas estão garantidas, porque o seu trabalho nos meses bons bancou a sua paz e a sua liberdade.

Leia mais na coluna de Vicente Duarte

Quem não tem salário fixo precisa pensar sobre dinheiro de forma diferente

Patrimônio produtivo: quando um bem ajuda você a ganhar dinheiro

Crédito pode ser ferramenta para quem quer produzir mais

Renda, consumo e patrimônio: o que realmente mostra se alguém é rico

Seu primeiro investimento deve ser aumentar a capacidade de gerar renda

Vicente Duarte

Vicente Duarte Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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