Patrimônio produtivo: quando um bem ajuda você a ganhar dinheiro

Uma câmera guardada no armário e outra usada por uma fotógrafa podem ter o mesmo valor de revenda. Mas uma registra viagens da família; a outra também ajuda a pagar as contas. O preço é semelhante. Seu papel na vida de quem a possui é diferente.
Quando pensamos em patrimônio, costumamos somar imóveis, veículos, equipamentos e aplicações. Essa fotografia mostra a riqueza acumulada, descontadas as dívidas. Mas deixa uma pergunta de fora: o que esses recursos permitem fazer?
Parte do patrimônio oferece moradia, conforto ou proteção para o futuro. Outra parte participa da geração de renda. Um forno permite à confeiteira aceitar encomendas; ferramentas viabilizam o serviço de um eletricista; um computador dá estrutura ao trabalho de um autônomo.
Essas funções podem coexistir. Uma casa pode abrigar a família e um pequeno ateliê. Uma aplicação pode preservar recursos e gerar rendimentos. A diferença está na contribuição de cada bem para a vida financeira, e não em uma divisão rígida entre patrimônio “bom” e “ruim”.
Há uma consequência pouco intuitiva: um bem pode perder valor e ainda ajudar seu dono a construir riqueza. A câmera da fotógrafa envelhece, sofre desgaste e pode ficar ultrapassada. Mesmo assim, o resultado dos serviços realizados com ela pode superar essa perda e permitir formar reservas ou adquirir outros ativos.
Isso não significa que o equipamento se pague sozinho. A renda depende também de conhecimento, trabalho, clientes e organização. Atribuir todo o resultado à câmera seria esquecer a profissional por trás dela. E comprar um modelo mais caro não garante fotografias mais bem remuneradas.
Por isso, o olhar deve alcançar toda a vida útil do bem. É preciso considerar manutenção, períodos sem uso, perda de valor e futura substituição. Parte do dinheiro recebido precisa sustentar essa estrutura; apenas o que resta, depois dos demais custos e da remuneração do trabalho, pode recompensar o capital investido.
Também existe um limite para concentrar o patrimônio na própria atividade. Quem depende dos equipamentos para trabalhar precisa de recursos disponíveis para atravessar imprevistos sem ter de vendê-los. Ferramentas e reservas se complementam.
Construir patrimônio envolve tanto guardar parte do que se ganha quanto escolher os meios de continuar produzindo. Ao olhar para o que você possui, a pergunta pode ir além de “quanto vale?”: que segurança, renda e possibilidades esse patrimônio oferece à sua vida?
Leia mais na coluna de Vicente Duarte