Patrimônio produtivo: quando um bem ajuda você a ganhar dinheiro





Parte do patrimônio oferece moradia, conforto ou proteção para o futuro. Outra parte participa da geração de renda. Um forno permite à confeiteira aceitar encomendas; ferramentas viabilizam o serviço de um eletricista; um computador dá estrutura ao trabalho de um autônomo.





Essas funções podem coexistir. Uma casa pode abrigar a família e um pequeno ateliê. Uma aplicação pode preservar recursos e gerar rendimentos. A diferença está na contribuição de cada bem para a vida financeira, e não em uma divisão rígida entre patrimônio “bom” e “ruim”.





Há uma consequência pouco intuitiva: um bem pode perder valor e ainda ajudar seu dono a construir riqueza. A câmera da fotógrafa envelhece, sofre desgaste e pode ficar ultrapassada. Mesmo assim, o resultado dos serviços realizados com ela pode superar essa perda e permitir formar reservas ou adquirir outros ativos.





Isso não significa que o equipamento se pague sozinho. A renda depende também de conhecimento, trabalho, clientes e organização. Atribuir todo o resultado à câmera seria esquecer a profissional por trás dela. E comprar um modelo mais caro não garante fotografias mais bem remuneradas.