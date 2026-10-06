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Educação financeira

Crédito pode ser ferramenta para quem quer produzir mais

O empréstimo pode financiar equipamentos e ampliar a capacidade de trabalho, desde que o custo da dívida caiba no orçamento

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 08:05

Públicado em 

06 out 2026 às 08:05
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte Vicente Duarte

Imagine um marceneiro com clientes esperando, mas cuja máquina antiga limita a produção. Com um equipamento melhor, ele conseguiria cortar as peças em menos tempo e entregar mais pedidos no mesmo mês. O problema é que ele ainda não juntou o dinheiro necessário. Esperar significa continuar recusando trabalho; financiar significa assumir uma parcela.


É nessa escolha que o crédito pode funcionar como ferramenta. Ao financiar a máquina, o marceneiro assume uma dívida, mas também ganha condições de atender pedidos que antes recusava. A compra pode aumentar o seu faturamento e ajudar a pagar as próprias parcelas. Já uma dívida para elevar o padrão de consumo depende da renda que ele já tem.

Investir em equipamentos pode aumentar a capacidade de produção e a renda do trabalhador
Investir em equipamentos pode aumentar a capacidade de produção e a renda do trabalhador Magnific

Para saber se a compra faz sentido, é preciso olhar o que sobra. Produzir mais também exige mais matéria-prima, energia e outros gastos. Imagine que, descontadas essas despesas, a máquina acrescente R$ 3,5 mil por mês à renda do marceneiro. Se a prestação for de R$ 1,5 mil, haverá R$ 2 mil adicionais após pagá-la. Essa sobra pode melhorar a vida da família e ajudar a formar uma reserva.


Mas essa é uma projeção, não uma certeza. Se as encomendas diminuírem e o ganho adicional cair para R$ 1 mil, a prestação continuará em R$ 1,5 mil. Faltarão R$ 500, que precisarão vir de outras receitas ou de uma reserva. Por isso, a compra precisa ser avaliada também em meses de movimento menor, considerando as demais contas e deixando espaço para imprevistos.


O preço dessa antecipação também entra na decisão. Uma parcela pequena, estendida por muitos anos, pode resultar em um pagamento total elevado. O custo efetivo total, o CET, reúne os juros e despesas, como tarifas, impostos e seguros ligados ao empréstimo. Comparar esse custo, o prazo e a soma dos pagamentos ajuda a entender quanto se paga para ter o equipamento agora.


Crédito também pode atender necessidades da família e emergências. Em qualquer situação, as parcelas serão pagas com a renda dos próximos meses. Para quem o utiliza para trabalhar, o objetivo deve ser criar uma sobra que, preservada com disciplina, possa se transformar em segurança e patrimônio.


Antes de contratar, vale perguntar: o que essa dívida permitirá fazer e como vou pagá-la se a renda esperada não vier?

Leia mais na coluna de Vicente Duarte

Crédito pode ser ferramenta para quem quer produzir mais

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Vicente Duarte

Vicente Duarte Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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