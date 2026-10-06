Crédito pode ser ferramenta para quem quer produzir mais

Para saber se a compra faz sentido, é preciso olhar o que sobra. Produzir mais também exige mais matéria-prima, energia e outros gastos. Imagine que, descontadas essas despesas, a máquina acrescente R$ 3,5 mil por mês à renda do marceneiro. Se a prestação for de R$ 1,5 mil, haverá R$ 2 mil adicionais após pagá-la. Essa sobra pode melhorar a vida da família e ajudar a formar uma reserva.





Mas essa é uma projeção, não uma certeza. Se as encomendas diminuírem e o ganho adicional cair para R$ 1 mil, a prestação continuará em R$ 1,5 mil. Faltarão R$ 500, que precisarão vir de outras receitas ou de uma reserva. Por isso, a compra precisa ser avaliada também em meses de movimento menor, considerando as demais contas e deixando espaço para imprevistos.





O preço dessa antecipação também entra na decisão. Uma parcela pequena, estendida por muitos anos, pode resultar em um pagamento total elevado. O custo efetivo total, o CET, reúne os juros e despesas, como tarifas, impostos e seguros ligados ao empréstimo. Comparar esse custo, o prazo e a soma dos pagamentos ajuda a entender quanto se paga para ter o equipamento agora.





Crédito também pode atender necessidades da família e emergências. Em qualquer situação, as parcelas serão pagas com a renda dos próximos meses. Para quem o utiliza para trabalhar, o objetivo deve ser criar uma sobra que, preservada com disciplina, possa se transformar em segurança e patrimônio.





Antes de contratar, vale perguntar: o que essa dívida permitirá fazer e como vou pagá-la se a renda esperada não vier?