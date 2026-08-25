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Finanças pessoais

Seu primeiro investimento deve ser aumentar a capacidade de gerar renda

Mais do que buscar a aplicação mais rentável, quem está começando pode se beneficiar ao investir em conhecimentos e habilidades que aumentem seus ganhos

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 07:47

Públicado em 

25 ago 2026 às 07:47
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte Vicente Duarte

Imagine duas pessoas com R$ 10 mil. A primeira tenta decidir entre uma aplicação que renda 10%, 12% ou 15% ao ano. A diferença entre os extremos é de R$ 500 em doze meses, antes de impostos e riscos. A segunda usa parte do dinheiro para adquirir uma ferramenta, aprender uma habilidade ou vender melhor e eleva a renda em R$ 1 mil por mês. São R$ 12 mil de renda bruta em um ano.


A conta não prova que curso, equipamento ou tecnologia sempre serão melhores que uma aplicação financeira. Mostra que, para quem ainda tem pouco capital acumulado, aumentar a capacidade de gerar renda pode produzir um efeito maior do que buscar alguns pontos adicionais de rentabilidade no mercado financeiro.

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de curso técnico profissionalizante.
Cursos, ferramentas e qualificação podem gerar mais retorno do que aplicações financeiras, desde que haja demanda e oportunidade para transformar o investimento em renda Pixabay

Conhecimentos e habilidades que ampliam nossa capacidade produtiva formam o chamado capital humano. Segundo a OCDE, brasileiros de 25 a 64 anos com ensino superior ganham, em média, 148% mais do que aqueles com apenas ensino médio. Isso indica uma associação, não uma garantia: o diploma, por si só, não gera renda. Um estudo do Ipea também encontrou efeitos positivos da qualificação profissional sobre os rendimentos, embora modestos e diferentes entre setores e perfis.


É aqui que a palavra “investimento” exige cuidado. Um curso sem aplicação, uma ferramenta sem clientes ou um veículo que custa mais do que ajuda a gerar renda podem ser apenas despesas com boa aparência. Antes de gastar, vale perguntar: isso permitirá cobrar mais, atender mais clientes, vender mais ou reduzir custos? Em quanto tempo o valor retorna? Existe demanda real?

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Investimento, ações, mercado financeiro, juros, finanças

Investimentos: a disciplina pode importar mais do que a rentabilidade

Para quem está começando, o maior ativo talvez não esteja no extrato bancário, mas nos anos de trabalho que ainda tem pela frente. Cortar despesas tem limite. A renda pode crescer com produtividade, conhecimento, relacionamento e capacidade comercial. Mas renda maior, sem disciplina, vira apenas consumo maior.


Investir em si mesmo não significa abandonar o mercado financeiro. As duas escolhas se complementam quando feitas na ordem adequada. É prudente preservar uma reserva para imprevistos e formar patrimônio, enquanto parte dos recursos financia capacidades produtivas com retorno verificável.


Trabalho gera renda. Disciplina transforma renda em patrimônio. E patrimônio amplia a segurança e a liberdade de escolha. Antes de perguntar apenas “onde meu dinheiro rende mais?”, vale fazer uma pergunta anterior: “O que pode aumentar minha capacidade de gerar renda e quanto dela eu realmente transformarei em patrimônio?”

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Vicente Duarte

Vicente Duarte Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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