Seu primeiro investimento deve ser aumentar a capacidade de gerar renda

Imagine duas pessoas com R$ 10 mil. A primeira tenta decidir entre uma aplicação que renda 10%, 12% ou 15% ao ano. A diferença entre os extremos é de R$ 500 em doze meses, antes de impostos e riscos. A segunda usa parte do dinheiro para adquirir uma ferramenta, aprender uma habilidade ou vender melhor e eleva a renda em R$ 1 mil por mês. São R$ 12 mil de renda bruta em um ano.
A conta não prova que curso, equipamento ou tecnologia sempre serão melhores que uma aplicação financeira. Mostra que, para quem ainda tem pouco capital acumulado, aumentar a capacidade de gerar renda pode produzir um efeito maior do que buscar alguns pontos adicionais de rentabilidade no mercado financeiro.
Conhecimentos e habilidades que ampliam nossa capacidade produtiva formam o chamado capital humano. Segundo a OCDE, brasileiros de 25 a 64 anos com ensino superior ganham, em média, 148% mais do que aqueles com apenas ensino médio. Isso indica uma associação, não uma garantia: o diploma, por si só, não gera renda. Um estudo do Ipea também encontrou efeitos positivos da qualificação profissional sobre os rendimentos, embora modestos e diferentes entre setores e perfis.
É aqui que a palavra “investimento” exige cuidado. Um curso sem aplicação, uma ferramenta sem clientes ou um veículo que custa mais do que ajuda a gerar renda podem ser apenas despesas com boa aparência. Antes de gastar, vale perguntar: isso permitirá cobrar mais, atender mais clientes, vender mais ou reduzir custos? Em quanto tempo o valor retorna? Existe demanda real?
Para quem está começando, o maior ativo talvez não esteja no extrato bancário, mas nos anos de trabalho que ainda tem pela frente. Cortar despesas tem limite. A renda pode crescer com produtividade, conhecimento, relacionamento e capacidade comercial. Mas renda maior, sem disciplina, vira apenas consumo maior.
Investir em si mesmo não significa abandonar o mercado financeiro. As duas escolhas se complementam quando feitas na ordem adequada. É prudente preservar uma reserva para imprevistos e formar patrimônio, enquanto parte dos recursos financia capacidades produtivas com retorno verificável.
Trabalho gera renda. Disciplina transforma renda em patrimônio. E patrimônio amplia a segurança e a liberdade de escolha. Antes de perguntar apenas “onde meu dinheiro rende mais?”, vale fazer uma pergunta anterior: “O que pode aumentar minha capacidade de gerar renda e quanto dela eu realmente transformarei em patrimônio?”
Leia mais artigos de Vicente Duarte