Seu primeiro investimento deve ser aumentar a capacidade de gerar renda

Imagine duas pessoas com R$ 10 mil. A primeira tenta decidir entre uma aplicação que renda 10%, 12% ou 15% ao ano. A diferença entre os extremos é de R$ 500 em doze meses, antes de impostos e riscos. A segunda usa parte do dinheiro para adquirir uma ferramenta, aprender uma habilidade ou vender melhor e eleva a renda em R$ 1 mil por mês. São R$ 12 mil de renda bruta em um ano.





A conta não prova que curso, equipamento ou tecnologia sempre serão melhores que uma aplicação financeira. Mostra que, para quem ainda tem pouco capital acumulado, aumentar a capacidade de gerar renda pode produzir um efeito maior do que buscar alguns pontos adicionais de rentabilidade no mercado financeiro.