Trânsito intenso provoca retenção na Terceira Ponte, sentido Vitória

Um trânsito intenso foi registrado na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta terça-feira (25). Imagens enviadas à reportagem mostram uma longa fila de veículos na via. No site da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) também foi possível constatar uma retenção nas duas faixas para fluxo de carros na via por volta das 8h30.
A Ceturb-ES informou que três ocorrências foram registradas na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha-Vitória: um acidente sem vítimas e dois veículos que sofreram pane. Após os atendimentos, as pistas foram liberadas.