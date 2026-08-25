Trânsito intenso provoca retenção na Terceira Ponte, sentido Vitória

Dois rins foram captados para doação nesta segunda-feira (24), no Hospital Santa Casa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os órgãos foram doados por Claudino Diirr Júnior, de 50 anos, que estava internado na unidade desde o dia 7 de agosto de 2026 e teve a morte encefálica confirmada no fim de semana. Ele era solteiro e não tinha filhos. A família não informou o motivo da internação.





De acordo com apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, após a confirmação da morte encefálica, a família foi procurada pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) e consultada sobre a possibilidade de doação.





Com a autorização dos familiares, os rins foram captados e encaminhados para o Estado de Mato Grosso. Ana Paula Diirr, técnica em radiologia e sobrinha de Claudino, afirmou que a doação representa, para a família, um gesto de fé e solidariedade com pessoas que aguardam por um transplante.





“É uma forma também do meu tio renascer em outras pessoas, né? Dando a vida para essas outras pessoas, para elas continuarem vivendo”, disse.