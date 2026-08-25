AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Passa muito tempo sentado? 7 exercícios fáceis para corrigir a postura
No dia a dia

Passa muito tempo sentado? 7 exercícios fáceis para corrigir a postura

A melhora da postura no dia a dia está diretamente ligada a pequenas pausas ativas ao longo da rotina, que ajudam a reduzir tensões musculares e desconfortos

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 09:00

Por Redação

Por Redação

Publicado em 

25 ago 2026 às 09:00
Mulher fazendo exercício
Pequenos momentos de movimento ao longo do dia podem fazer diferença Crédito: shutterstock

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a dor lombar afeta cerca de 619 milhões de pessoas no mundo e é considerada a principal causa de incapacidade global. A expectativa é que esse número chegue a 843 milhões até 2050. A condição está associada a diferentes fatores de risco, entre eles baixos níveis de atividade física.


Esse fator de risco se reflete na rotina moderna, marcada pelo sedentarismo, pelo uso prolongado de telas e por longos períodos em posição sentada, especialmente durante o trabalho e os estudos. Esses hábitos impactam diretamente a postura e contribuem para o aumento de dores nas costas, pescoço e ombros.


De acordo com o profissional de educação física Jessé Ramos, da TotalPass, a melhora da postura no dia a dia está diretamente ligada a pequenas pausas ativas ao longo da rotina, que ajudam a reduzir tensões musculares e desconfortos causados por longos períodos sentados, podendo ser realizadas em até 5 minutos.


“Pequenos momentos de movimento ao longo do dia podem fazer diferença na forma como o corpo responde às horas passadas na mesma posição. A postura não depende apenas da maneira como sentamos e ficamos em pé, mas também da frequência com que nos movimentamos”, explica.


Confira sete exercícios simples que podem ser incorporados à rotina:


1. Mobilidade cervical (pescoço)


Passar muitas horas olhando para telas pode gerar tensão e rigidez na região do pescoço. A mobilidade cervical é um exercício simples que ajuda a aliviar esse desconforto e melhorar a amplitude dos movimentos da cabeça. Para realizá-lo, incline a cabeça lentamente para os lados, para frente e para trás, sempre respeitando os limites do corpo e evitando movimentos bruscos. A prática pode ser feita durante pausas no trabalho ou nos estudos, especialmente quando houver sensação de tensão na região.


2. Rotação de ombros


A tensão acumulada nos ombros é uma das queixas mais comuns entre pessoas que passam longos períodos sentadas ou trabalhando em frente ao computador. A rotação de ombros ajuda a melhorar a mobilidade da articulação e a aliviar a sensação de rigidez na parte superior das costas. O movimento consiste em realizar círculos lentos com os ombros para frente e depois para trás, mantendo a postura ereta durante toda a execução. Além de promover relaxamento muscular, o exercício contribui para uma maior consciência corporal ao longo do dia.


3. Alongamento de peitoral na parede


Ficar muito tempo sentado costuma favorecer uma postura mais fechada, com os ombros projetados para frente. O alongamento de peitoral ajuda a abrir a região do peito e contribui para um melhor alinhamento corporal. Para realizá-lo, apoie um dos braços em uma parede ou batente e gire lentamente o tronco para o lado oposto até sentir um alongamento confortável. Esse movimento auxilia na redução das tensões acumuladas na parte anterior do corpo e pode ser especialmente útil após horas de trabalho sentado.


4. Alongamento de coluna sentado


A região lombar costuma ser uma das mais afetadas por longos períodos na mesma posição. Esse alongamento ajuda a reduzir a sensação de compressão e desconforto nas costas ao promover maior mobilidade da coluna. Sentado em uma cadeira, estenda os braços à frente e arredonde levemente as costas, como se estivesse tentando alcançar algo à sua frente. O movimento deve ser feito de forma lenta e confortável, sem causar dor.


5. Flexão de quadril em pé


O excesso de tempo sentado pode deixar a região do quadril mais rígida e com menor mobilidade. A flexão de quadril em pé é uma alternativa simples para alongar essa musculatura e reduzir a sensação de encurtamento. Para fazer o exercício, dê um passo à frente e flexione levemente o joelho da perna dianteira, mantendo a outra estendida atrás. O movimento ajuda a aliviar tensões que podem impactar diretamente a postura e o conforto durante as atividades diárias.


6. Alongamento lateral de tronco


Esse exercício é indicado para quem busca melhorar a mobilidade da coluna e aliviar tensões acumuladas ao longo do tronco. Para executá-lo, eleve um dos braços acima da cabeça e incline o corpo suavemente para o lado oposto, sentindo o alongamento da lateral. O movimento favorece a flexibilidade da região e ajuda a compensar o tempo prolongado na mesma posição. Além disso, pode proporcionar uma sensação imediata de relaxamento muscular.


7. Alongamento de punhos e antebraços


Quem utiliza computador durante boa parte do dia costuma sobrecarregar punhos e antebraços sem perceber. Esse alongamento ajuda a aliviar a tensão acumulada nessas regiões e pode contribuir para maior conforto durante o trabalho. Para realizá-lo, estenda um dos braços à frente e utilize a outra mão para puxar suavemente os dedos em direção ao corpo. O movimento deve ser leve e sem causar dor. Por ser rápido e simples, pode ser repetido várias vezes ao longo do dia.


Para Ramos a prevenção de dores está diretamente relacionada à frequência dos movimentos. “O corpo responde muito bem a estímulos leves e frequentes. Muitas vezes, levantar da cadeira, alongar-se por alguns minutos e mudar de posição já é suficiente para reduzir a sobrecarga muscular acumulada ao longo do dia”, conclui.

Veja Também 

Imagem de destaque

5 exercícios específicos para quem quer começar a correr

Imagem de destaque

6 exercícios que podem ajudar na recuperação após a trombose

Exercício abdominal

Abdominal: por que você precisa desse exercício e como fazer

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Exercício
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira Capixaba do Vinil
Feira Capixaba do Vinil destaca compactos de 7 polegadas em nova edição em Vitória
Primeiros dias de campanha dos candidatos
Feira, conversas e viagens: os 10 primeiros dias de campanha pelo governo do ES
Segundo a PRF, o condutor do Ford Ka não conseguiu frear o veículo a tempo e bateu na traseira do caminhão, que estava parado na via.
Motorista de carro fica ferido em colisão com caminhão na BR 101 em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados