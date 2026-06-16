A rara janela dos juros reais: oportunidade ou armadilha para o investidor?

O Tesouro Renda+ segue a mesma lógica de proteção contra a inflação, mas com outro objetivo: aposentadoria complementar. Em vez de receber tudo no vencimento, o investidor acumula recursos por anos e depois passa a receber uma renda mensal por 20 anos. Hoje, com rentabilidade a partir de IPCA+ 7,45% ao ano, o produto também se torna competitivo para quem quer transformar a disciplina mensal em renda futura. O simulador oficial (clique aqui) ajuda a visualizar esse caminho.





A diferença principal está no uso. O IPCA+ é mais flexível para metas de longo prazo: patrimônio, sucessão, compra futura ou proteção financeira. O Renda+ é mais direcionado: ele organiza o investimento para gerar renda mensal no futuro. Um é melhor para quem quer acumular capital; o outro, para quem quer planejar o próprio salário da aposentadoria.





Mas a oportunidade exige cuidado. Títulos IPCA+ e Renda+ sofrem marcação a mercado. Se o investidor vender antes do prazo e os juros tiverem subido, pode perder dinheiro, mesmo em títulos do Tesouro Nacional. Também há imposto de renda, taxa de custódia e risco de escolher um vencimento desalinhado com o objetivo. Por isso, juros reais altos são oportunidade, não convite à pressa. O bom investimento nasce quando taxa, prazo e necessidade caminham juntos.