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Investimentos

A rara janela dos juros reais: oportunidade ou armadilha para o investidor?

Rentabilidades acima de 8% ao ano além da inflação chamam a atenção, mas exigem estratégia e horizonte de longo prazo

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 08:12

Públicado em 

16 jun 2026 às 08:12
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

O Tesouro IPCA+ voltou ao centro das atenções porque a sua rentabilidade atual superou IPCA+ 8,0% ao ano em alguns vencimentos, patamar pouco comum para um título público federal. Não é apenas “mais um número bonito” na tela. Trata-se de uma taxa real elevada, isto é, acima da inflação, em um investimento emitido pelo Tesouro Nacional. Para quem tem horizonte de médio e longo prazo, esse tipo de janela merece atenção porque permite travar hoje um ganho real que pode fazer grande diferença no patrimônio futuro.


Na prática, o Tesouro IPCA+ funciona assim: o investidor empresta dinheiro ao governo e recebe, no vencimento, a inflação medida pelo IPCA mais uma taxa fixa contratada no momento da compra. Se o título paga IPCA+ 8,0% ao ano, significa que, mantido até o vencimento, ele tende a preservar o poder de compra e ainda entregar 8,0% reais ao ano, antes de impostos e taxas. Para uma família que quer formar uma reserva de longo prazo ou para um empresário que deseja proteger parte do caixa pessoal, essa combinação é relevante.

Investidores voltam a olhar para títulos atrelados à inflação diante do cenário de juros reais elevados
Investidores voltam a olhar para títulos atrelados à inflação diante do cenário de juros reais elevados Imagem meramente ilustrativa gerada pelo ChatGPT

O Tesouro Renda+ segue a mesma lógica de proteção contra a inflação, mas com outro objetivo: aposentadoria complementar. Em vez de receber tudo no vencimento, o investidor acumula recursos por anos e depois passa a receber uma renda mensal por 20 anos. Hoje, com rentabilidade a partir de IPCA+ 7,45% ao ano, o produto também se torna competitivo para quem quer transformar a disciplina mensal em renda futura. O simulador oficial (clique aqui) ajuda a visualizar esse caminho.


A diferença principal está no uso. O IPCA+ é mais flexível para metas de longo prazo: patrimônio, sucessão, compra futura ou proteção financeira. O Renda+ é mais direcionado: ele organiza o investimento para gerar renda mensal no futuro. Um é melhor para quem quer acumular capital; o outro, para quem quer planejar o próprio salário da aposentadoria.


Mas a oportunidade exige cuidado. Títulos IPCA+ e Renda+ sofrem marcação a mercado. Se o investidor vender antes do prazo e os juros tiverem subido, pode perder dinheiro, mesmo em títulos do Tesouro Nacional. Também há imposto de renda, taxa de custódia e risco de escolher um vencimento desalinhado com o objetivo. Por isso, juros reais altos são oportunidade, não convite à pressa. O bom investimento nasce quando taxa, prazo e necessidade caminham juntos.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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