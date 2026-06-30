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Inovação

Quando a inteligência artificial vira commodity

O avanço da inteligência artificial transforma tokens e GPUs em ativos estratégicos e abre espaço para um mercado de contratos semelhantes aos usados para petróleo, energia e commodities agrícolas

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 10:49

Públicado em 

30 jun 2026 às 10:49
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

A inteligência artificial saiu do encantamento e entrou na fase da conta. Cada pergunta feita a um chatbot, cada imagem criada ou cadalinha de código gerada consome tokens, pequenos blocos de informação usados pelos modelos para entender comandos e produzir respostas. Esse processamento depende das GPUs, chips de alta velocidade que sustentam a operação da IA em larga escala.


Por isso, tokens e GPUs começam a ser vistos como petróleo ou energia: recursos essenciais para a economia digital, com alto custo e oferta limitada. Segundo a Reuters, uma agência internacional de notícias, a Bolsa de Futuros de Xangai estuda criar contratos futuros para tokens de IA, ou seja, instrumentos financeiros que permitam negociar hoje o preço estimado deste insumo no futuro. No Ocidente, a CME e a ICE, duas grandes bolsas de derivativos, anunciaram iniciativas semelhantes, mas focadas no custo do aluguel de GPUs, os chips usados para processar inteligência artificial.

Mercado financeiro começa a desenvolver instrumentos para negociar o custo da capacidade computacional necessária ao funcionamento da inteligência artificial Divulgação

A lógica é conhecida. Companhias aéreas travam o preço do combustível para evitar prejuízos com altas bruscas. Agora, empresas que usam IA em atendimento, vendas ou programação podem querer fazer o mesmo com processamento. Para uma startup, uma alta no preço dos tokens pode destruir margem de lucro como o dólar afeta uma importadora.

Os sinais já aparecem na economia real. A OpenAI cobra sua API por milhão de tokens, com valores diferentes para entrada e saída; em modelos avançados, a resposta custa mais que a pergunta. Índices de aluguel de GPUs tentam dar referência a um mercado ainda fragmentado.


A novidade não é só tecnológica. É financeira. Data centers podem usar contratos futuros para garantir receita. Empresas usuárias podem proteger orçamento. Bancos e fundos enxergam uma nova classe de ativo: capacidade computacional.


Mas há risco. Quando um insumo essencial vira produto financeiro, a especulação entra junto. O mercado pode trazer eficiência, mas também concentração. Grandes empresas terão proteção; pequenos negócios podem continuar expostos.


A disputa é geopolítica. Se Xangai consolidar uma referência para tokens antes de Chicago ou Nova York dominarem os futuros de computação, a China poderá influenciar o preço desse insumo da nova economia. No fim, quem controla o custo do processamento controla parte do custo de inovar.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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