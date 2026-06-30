Quando a inteligência artificial vira commodity

Os sinais já aparecem na economia real. A OpenAI cobra sua API por milhão de tokens, com valores diferentes para entrada e saída; em modelos avançados, a resposta custa mais que a pergunta. Índices de aluguel de GPUs tentam dar referência a um mercado ainda fragmentado.





A novidade não é só tecnológica. É financeira. Data centers podem usar contratos futuros para garantir receita. Empresas usuárias podem proteger orçamento. Bancos e fundos enxergam uma nova classe de ativo: capacidade computacional.





Mas há risco. Quando um insumo essencial vira produto financeiro, a especulação entra junto. O mercado pode trazer eficiência, mas também concentração. Grandes empresas terão proteção; pequenos negócios podem continuar expostos.





A disputa é geopolítica. Se Xangai consolidar uma referência para tokens antes de Chicago ou Nova York dominarem os futuros de computação, a China poderá influenciar o preço desse insumo da nova economia. No fim, quem controla o custo do processamento controla parte do custo de inovar.