“A IA pode ser um catalisador de conexões e inovação”, afirma especialista capixaba

Renzo Colnago destaca que mudança cultural é o maior desafio para adoção da tecnologia nas empresas

“A inteligência artificial pode ser um grande catalisador de conexões e inovação.” A afirmação é de Renzo Colnago, especialista em tecnologia da informação com atuação em projetos de IA e no fortalecimento do ecossistema de inovação do Espírito Santo. >