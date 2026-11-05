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Vencedor!

Festa de Mimoso do Sul é eleita a favorita dos capixabas em votação popular de HZ e Em Movimento

Festival Folclórico do Boi Pintadinho, de Muqui, e Festa da Penha, de Vila Velha, completam o top 3 da enquete; confira o ranking
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 10:47

O Festival de Inverno da Sanfona e Viola de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul, foi o mais votado na enquete promovida por HZ e Em Movimento
O Festival de Inverno da Sanfona e Viola de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul, foi o mais votado na enquete promovida por HZ e Em Movimento Reprodução/Instagram/@festivaldasanfonaeviola/@danpassamani

O público escolheu! O Festival da Sanfona e Viola de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul, foi o mais votado na enquete promovida por HZ e Em Movimento para eleger a festa de tradição popular favorita entre os participantes da votação. A festividade conquistou 52,22% dos votos e garantiu o primeiro lugar na disputa.


Na segunda colocação ficou o Festival Folclórico do Boi Pintadinho, de Muqui, com 25,93%. Já a tradicional Festa de Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, completou o top 3, com 11,48%.


A iniciativa começou no dia 20 de outubro com um convite aos leitores de HZ e telespectadores do Em Movimento para indicar suas festas tradicionais favoritas. Foram recebidas cerca de 100 sugestões, que passaram por uma seleção da equipe de Entretenimento da Rede Gazeta. Dez eventos foram escolhidos para participar da votação popular, considerando critérios como a frequência das indicações, a história, a tradição e a importância cultural de cada celebração.


A etapa final ficou inteiramente nas mãos do público. Os votos registrados pelos leitores de HZ e telespectadores do Em Movimento definiram a classificação apresentada nesta matéria. Portanto, o resultado representa exclusivamente a preferência dos participantes da enquete, e não uma avaliação técnica ou um julgamento sobre o valor cultural das festas concorrentes.


Com a votação encerrada, confira como ficou o ranking completo:

Ranking das festas de tradição popular mais votadas

1º – Festival de Inverno da Sanfona e Viola de São Pedro do Itabapoana (Mimoso do Sul) –(52,22%)

2º – Festival Folclórico do Boi Pintadinho (Muqui) – (25,93%)

3º – Festa de Nossa Senhora da Penha (Vila Velha) – (11,48%)

4º – Festa da Polenta (Venda Nova do Imigrante) – (2,59%)

5º – Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água (Cariacica) – (2,22%)

6º – Festival de Forró de Itaúnas (Conceição da Barra) – (1,73%)

6º – Festival de Inverno de Domingos Martins – (1,73%)

8º – Festa de São Sebastião e São Benedito de Nova Almeida (Serra) – (1,11%)

9º – Festa da Banana e do Leite (Alfredo Chaves) – (0,74%)

10º – Carretela del Vin (Carretela do Vinho) (Santa Teresa) – (0,25%)

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Leitores poderão indicar seus eventos culturais favoritos para concorrer ao título; dez finalistas serão escolhidos para a votação popular.

Votação popular: escolha sua festa de tradição popular capixaba favorita

Leitores poderão indicar seus eventos culturais favoritos para concorrer ao título; dez finalistas serão escolhidos para a votação popular.

Sugira a sua festa de tradição popular capixaba favorita; participe da primeira etapa da votação

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Festa das Canoas de Marataízes: uma tradição em transformação

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