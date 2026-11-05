Só no balanço: elefante-marinho curte praia de "boas" em Guarapari; vídeo

O verão ainda não chegou, mas um visitante já está aproveitando as praias capixabas. O elefante-marinho avistado em Nova Almeida, na Serra, no último domingo (1º), passou pela Praia dos Adventistas, em Guarapari, na quarta-feira (4), e foi visto novamente nesta quinta-feira (5), desta vez na Praia de Santa Mônica.





Em um vídeo feito por moradores ou frequentadores, o animal aparece bem próximo à faixa de areia, balançando à beira-mar. (Assista acima).





O Instituto Orca, que atua no monitoramento de praias e da biodiversidade aquática no litoral do Espírito Santo, confirmou que se trata do mesmo elefante-marinho registrado nos outros locais. Segundo a organização, o animal apresenta boas condições de saúde, e novos avistamentos são esperados enquanto ele permanecer na região.





O instituto orienta que a população mantenha distância do animal e evite qualquer tentativa de aproximação ou interação. Em caso de avistamento, a recomendação é entrar em contato pelo telefone 0800 991 4800, do Projeto de Monitoramento de Praias das Bacias de Campos e Espírito Santo (PMP-BC/ES).