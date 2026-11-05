Casal é preso com armas e munições dentro de apartamento Serra

O homem e a mulher foram levados à 3ª Delegacia Regional da Serra. A filha dela, uma bebê de dois meses, foi junto por estar em período de amamentação. O Conselho Tutelar foi acionado e orientou que a criança fosse entregue à avó materna.





*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Rodrigo Lira.