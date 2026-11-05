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Após denúncia anônima

Casal é preso com armas e munições dentro de apartamento Serra

Segundo a PM, o armamento estaria ligado ao conflito entre facções criminosas que já deixou mortos em Nova Almeida

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 10:39

Guilherme Marques

Guilherme Marques

Publicado em 

05 nov 2026 às 10:39
Material apreendido com o casal inclui uma pistola 9 mm, duas espingardas calibre 12, carregadores e munições
Material apreendido com o casal inclui uma pistola 9 mm, duas espingardas calibre 12, carregadores e munições Foto: divulgação/PMES

Um casal foi preso na noite de quarta-feira (4), no bairro Jardim Tropical, na Serra, com uma pistola e duas espingardas dentro de um apartamento. Segundo a Polícia Militar (PMES), o armamento estaria ligado ao conflito entre facções criminosas que já deixou mortos em Nova Almeida, no mesmo município. 

A ação começou depois que uma denúncia anônima relatou à PM que integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV) estariam guardando armas longas em um prédio do bairro para usá-las em confrontos com uma facção rival. Diante da denúncia, os militares cercaram o local e abordaram um homem de 30 anos, já conhecido da polícia por tráfico de drogas e homicídio, segundo a corporação. 

Enquanto os policiais consultavam os dados dele, uma mulher apareceu na varanda do prédio, percebeu a presença dos militares e voltou para dentro do apartamento. Minutos depois, foi vista em uma janela lateral tentando jogar uma pistola para fora, mas desistiu ao notar o cerco policial.

Ao ver a movimentação, o homem tentou fugir a pé pelas ruas do bairro, mas foi alcançado pouco adiante, no quintal de uma casa, depois de pular o muro. Ainda segundo a PM, ele confessou que tinha uma arma em casa e admitiu ter indicado outro apartamento aos policiais para induzi-los ao erro.

No apartamento onde a mulher havia sido vista, os militares encontraram uma pistola calibre 9 mm e duas espingardas semiautomáticas calibre 12, com numeração raspada. Uma delas estava embaixo do colchão de um berço e, a outra, em cima do guarda-roupas. Carregadores, munições e os celulares do casal também foram apreendidos.

Uma das espingardas apreendidas estava escondida embaixo do colchão do berço de uma bebê de dois meses
Uma das espingardas apreendidas estava escondida embaixo do colchão do berço de uma bebê de dois meses Foto: divulgação/PMES

O homem e a mulher foram levados à 3ª Delegacia Regional da Serra. A filha dela, uma bebê de dois meses, foi junto por estar em período de amamentação. O Conselho Tutelar foi acionado e orientou que a criança fosse entregue à avó materna.


*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Rodrigo Lira. 

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