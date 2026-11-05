Casal é preso com armas e munições dentro de apartamento Serra

Um casal foi preso na noite de quarta-feira (4), no bairro Jardim Tropical, na Serra, com uma pistola e duas espingardas dentro de um apartamento. Segundo a Polícia Militar (PMES), o armamento estaria ligado ao conflito entre facções criminosas que já deixou mortos em Nova Almeida, no mesmo município.
A ação começou depois que uma denúncia anônima relatou à PM que integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV) estariam guardando armas longas em um prédio do bairro para usá-las em confrontos com uma facção rival. Diante da denúncia, os militares cercaram o local e abordaram um homem de 30 anos, já conhecido da polícia por tráfico de drogas e homicídio, segundo a corporação.
Enquanto os policiais consultavam os dados dele, uma mulher apareceu na varanda do prédio, percebeu a presença dos militares e voltou para dentro do apartamento. Minutos depois, foi vista em uma janela lateral tentando jogar uma pistola para fora, mas desistiu ao notar o cerco policial.
Ao ver a movimentação, o homem tentou fugir a pé pelas ruas do bairro, mas foi alcançado pouco adiante, no quintal de uma casa, depois de pular o muro. Ainda segundo a PM, ele confessou que tinha uma arma em casa e admitiu ter indicado outro apartamento aos policiais para induzi-los ao erro.
No apartamento onde a mulher havia sido vista, os militares encontraram uma pistola calibre 9 mm e duas espingardas semiautomáticas calibre 12, com numeração raspada. Uma delas estava embaixo do colchão de um berço e, a outra, em cima do guarda-roupas. Carregadores, munições e os celulares do casal também foram apreendidos.
O homem e a mulher foram levados à 3ª Delegacia Regional da Serra. A filha dela, uma bebê de dois meses, foi junto por estar em período de amamentação. O Conselho Tutelar foi acionado e orientou que a criança fosse entregue à avó materna.
*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Rodrigo Lira.