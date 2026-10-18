Vídeo mostra ataque a grupo no meio da rua na Serra; três são baleados

Dois homens e uma mulher foram baleados perto de um bar por homens que chegaram de carro no bairro Parque das Gaivotas, na região de Nova Almeida, na Serra, na tarde deste domingo (18). Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram no veículo após os disparos e, durante as buscas, atiraram contra policiais. Houve confronto e os ocupantes abandonaram o automóvel perto de uma mata, mas não foram localizados.





A PM informou que foi acionada para verificar disparos de arma de fogo no estabelecimento e encontrou três vítimas. Um dos homens foi levado por uma equipe da corporação para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia e, posteriormente, transferido para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves. O outro homem e a mulher foram socorridos por populares até a UPA. O estado de saúde deles não foi informado.





Conforme as informações recebidas pelos militares, os responsáveis pelos disparos estavam em um Chevrolet Onix e fugiram em direção ao bairro Chapadão. Durante as buscas pela Estrada de Putiri, as equipes localizaram o veículo.