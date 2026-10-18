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Grande Vitória

Vídeo mostra ataque a grupo no meio da rua na Serra; três são baleados

Segundo a Polícia Militar, ocupantes de um carro atiraram contra dois homens e uma mulher em Parque das Gaivotas e fugiram; ninguém foi preso

Publicado em 18 de Outubro de 2026 às 20:15

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

18 out 2026 às 20:15

Dois homens e uma mulher foram baleados perto de um bar por homens que chegaram de carro no bairro Parque das Gaivotas, na região de Nova Almeida, na Serra, na tarde deste domingo (18). Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram no veículo após os disparos e, durante as buscas, atiraram contra policiais. Houve confronto e os ocupantes abandonaram o automóvel perto de uma mata, mas não foram localizados.


A PM informou que foi acionada para verificar disparos de arma de fogo no estabelecimento e encontrou três vítimas. Um dos homens foi levado por uma equipe da corporação para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia e, posteriormente, transferido para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves. O outro homem e a mulher foram socorridos por populares até a UPA. O estado de saúde deles não foi informado.


Conforme as informações recebidas pelos militares, os responsáveis pelos disparos estavam em um Chevrolet Onix e fugiram em direção ao bairro Chapadão. Durante as buscas pela Estrada de Putiri, as equipes localizaram o veículo.

Ocupantes do carro atiraram contra os militares e seguiram em direção a uma área de mata. Os policiais reagiram, e os suspeitos abandonaram o veículo
Ocupantes do carro atiraram contra os militares e seguiram em direção a uma área de mata. Os policiais reagiram, e os suspeitos abandonaram o veículo Leitor | A Gazeta

Segundo a PM, ao perceberem a aproximação dos policiais, os ocupantes do carro atiraram contra os militares e seguiram em direção a uma área de mata. Os policiais reagiram, e os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé pela vegetação.


As buscas continuaram na região com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), mas nenhum dos suspeitos foi encontrado. Ainda durante a ocorrência, a polícia constatou que o Onix tinha restrição por furto e roubo. O veículo foi removido para um pátio.


A Polícia Científica e a Polícia Civil também foram acionadas. Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até a publicação deste texto, ninguém ninguém havia sido preso.


Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia 181, por telefone, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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