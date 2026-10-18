Motociclista morre após acidente com carro na BR 101, em Linhares

Um motociclisa de 52 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na noite de sábado (17). O fato ocorreu no km 136 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. As causas do acidente ainda não foram informadas. A identidade da vítima não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher que estava na garupa foi socorrida e levada em estado grave para um hospital da região. O motorista do carro não se feriu.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da PRF.