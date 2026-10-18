Jovem é preso com drogas e carregador de pistola em Vitória

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de munições de uso restrito na madrugada deste domingo (18), no bairro Nova Palestina, em Vitória. Com ele, foram apreendidos 210 gramas de maconha, duas pedras de crack, 17 pinos de cocaína e R$ 90 em dinheiro, além de uma balança de precisão, um coldre, um carregador de pistola e um telefone celular.





Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia indicava que o suspeito estaria armado e transportando drogas. Ele foi abordado por volta das 4h33, na Rua José Coelho.





De acordo com a Polícia Civil, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.





As drogas apreendidas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) para análise e, posteriormente, incineração.