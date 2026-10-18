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Polícia

Jovem é preso com drogas e carregador de pistola em Vitória

Publicado em

18 out 2026 às 14:40
Objetos apreendidos com o suspeito na madrugada deste domingo (18), em Vitória
Objetos apreendidos com o suspeito na madrugada deste domingo (18), em Vitória Divulgação/PCES

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de munições de uso restrito na madrugada deste domingo (18), no bairro Nova Palestina, em Vitória. Com ele, foram apreendidos 210 gramas de maconha, duas pedras de crack, 17 pinos de cocaína e R$ 90 em dinheiro, além de uma balança de precisão, um coldre, um carregador de pistola e um telefone celular.


Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia indicava que o suspeito estaria armado e transportando drogas. Ele foi abordado por volta das 4h33, na Rua José Coelho.


De acordo com a Polícia Civil, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.


As drogas apreendidas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) para análise e, posteriormente, incineração.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Temporal

Chuva e granizo causam transtornos em cidade do Sul do ES; vídeo

Publicado em 17/10/2026 às 19:19

A chuva forte deste sábado (17) provocou alagamentos pontuais Cachoeiro de Itapemirim e Muqui, no Sul do Espírito Santo. Em Castelo, também na região, uma moradora registrou chuva de granizo em Patrimônio do Ouro, na zona rural do município.


O temporal começou por volta das 17h20 em Patrimônio do Ouro. Em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, a moradora Karolayne Piassi contou que a chuva de granizo começou logo depois e durou cerca de oito minutos. Segundo ela, não houve registro de danos na região.


Em Cachoeiro de Itapemirim, foram registrados pontos de alagamento na Avenida Jones dos Santos Neves e nos bairros Gilberto Machado e Aeroporto. Já em Muqui, apesar da chuva forte, não houve registro de ocorrências. O nível do Rio Muqui do Norte permanecia normal, conforme as informações divulgadas.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Acidente

Ambulância da Prefeitura de Linhares sai da pista ao desviar de animal

Publicado em 17/10/2026 às 17:54
Ambulância da Prefeitura de Linhares se envolve em acidente ao desviar de animal
Ambulância da Prefeitura de Linhares se envolve em acidente ao desviar de animal Montagem - A Gazeta

Uma ambulância da  Prefeitura de Linhares saiu da pista na tarde deste sábado (17), na estrada de acesso ao balneário de Povoação, no Norte do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, o motorista tentou desviar de um animal solto na via durante uma chuva intensa e perdeu o controle do veículo.


Não havia pacientes na ambulância no momento do acidente, e o motorista não sofreu ferimentos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele foi temporariamente afastado das funções após a ocorrência.


Para manter o atendimento aos moradores de Povoação, outra ambulância, conduzida por um segundo motorista, foi deslocada para a comunidade.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Chuva no ES

Temporal com granizo provoca alagamentos e derruba portal de praia em Linhares

Publicado em 17/10/2026 às 17:17
Chuva de granizo e ventania provocam alagamentos e queda de portal em Linhares
Chuva de granizo e ventania provocam alagamentos e queda de portal em Linhares Montagem - A Gazeta

Um temporal com granizo provocou alagamentos em ruas de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e derrubou o portal de entrada do balneário de Pontal do Ipiranga na tarde deste sábado (17). Moradores do bairro Aviso registraram a queda de pedras de gelo durante a chuva.


No Residencial Mata do Cacau, uma moradora contou ao repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, que ouviu um barulho diferente no telhado durante a precipitação. Ao verificar o que havia acontecido, encontrou pedras de granizo, mas o gelo já estava derretendo quando pegou uma delas. Apesar do fenômeno, não houve registro de prejuízos aos moradores do residencial.


Segundo boletim da Defesa Civil de Linhares, a ventania derrubou o portal localizado na entrada principal de Pontal do Ipiranga, na Primeira Avenida. Equipes da Secretaria Municipal de Obras removeram a estrutura. Durante o trabalho, o trânsito ficou parcialmente interditado, mas foi liberado poucos minutos depois.


Também foram registrados pontos de alagamento em algumas localidades do município, sem maiores transtornos. Equipes municipais atuaram na limpeza de galerias pluviais. A Defesa Civil informou que emitiu dois alertas neste sábado para o risco de chuva intensa, raios e granizo e que continua monitorando as condições climáticas e possíveis ocorrências.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Trânsito

Adolescente fica ferido após bater de moto em cavalo em Atílio Vivácqua

Publicado em 17/10/2026 às 14:54

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após bater a moto que pilotava em um cavalo solto na ES 289, nas proximidades da comunidade de São Pedro, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, o animal também ficou ferido.


De acordo com a PM, os militares faziam patrulhamento pela região quando encontraram o acidente. Conforme as informações apuradas no local, o adolescente seguia do bairro Baixa Bonita em direção à BR 101 quando se deparou com o cavalo na pista e não conseguiu evitar a colisão.


O jovem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim para atendimento médico. Ele estava acompanhado do padrasto.


O proprietário do cavalo não foi localizado. Como o animal permaneceu ferido na pista, a prefeitura foi acionada para fazer a remoção, e ele ficou sob os cuidados do município. Segundo a PM, as medidas administrativas de trânsito cabíveis foram adotadas.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Caratoíra

Homem é preso com fuzil e pistola escondidos embaixo da cama em Vitória

Publicado em 17/10/2026 às 14:05

Parágrafo.

Apreensão de fuzil e pistola em Vitória
Fuzil, pistola e carregadores foram apreendidos pela polícia na casa de suspeito, em Caratoíra
 Isabelle Oliveira

Um homem de 22 anos foi preso por porte de arma ilegal em Caratoíra, Vitória, na sexta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, foram encontrados um fuzil e uma pistola, cada armamento com três e dois carregadores, respectivamente, e 77 munições.


O material foi encontrado embaixo da cama do suspeito. A corporação informa que o homem afirmou que guardava as armas a pedido de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).


A Polícia Civil disse que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. O suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse de arma de fogo com numeração suprimida e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.  

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Fuga

Suspeito é morto após ameaçar policial com uma faca durante abordagem em Piúma

Publicado em 17/10/2026 às 13:30

Um homem, suspeito de furtar um estabelecimento em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, foi morto a tiros após reagir a uma abordagem da Polícia Militar na madrugada deste sábado (17) no bairro Itaputanga. O suspeito fugiu a pé pulando muros de imóveis e tentou esfaquear um policial, que atirou contra ele.


De acordo com a polícia, durante patrulhamento, a equipe visualizou um homem com características semelhantes a um suspeito de envolvimento em crimes violentos em Minas Gerais e que teria fugido para Piúma. De acordo com os relatos, ele também seria suspeito de ter furtado um estabelecimento no município.

Na abordagem, segundo relato da PM, o homem fugiu a pé, pulando muros de imóveis. Depois, sacou uma faca e avançou na direção de um policial. O militar atirou, de acordo com a corporação, para conter a agressão. 


Após a intervenção, a equipe iniciou os primeiros procedimentos de socorro e, depois, encaminhou o suspeito ao pronto-socorro do hospital, mas ele não resistiu. A faca foi apreendida e levada à delegacia.


A Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Itapemirim e será apurada por meio da Delegacia de Polícia de Piúma. O corpo do suspeito foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. A arma apreendida será encaminhada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Aviso laranja

ES recebe mais um alerta de tempestade para este sábado (17)

Publicado em 17/10/2026 às 09:14
Inmet inclui alerta laranja de tempestade para todo o Espírito Santo neste sábado (17)
Inmet inclui alerta laranja de tempestade para todo o Espírito Santo neste sábado (17) Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu mais um alerta de tempestade para todo o Espírito Santo para este sábado (17). A empresa de meteorologia acrescentou o aviso de perigo – alerta laranja – de tempestade, um grau acima do alerta amarelo de temporal que já tinha sido anunciado na sexta-feira (16). 


Conforme o Inmet, as chuvas devem ficar entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora ou 50 e 100 mm/dia. Há possibilidade de ventos intensos que podem atingir de 60 a 100 km/h e ter queda de granizo. Existe o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Caso a população precise de ajuda, pode ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Grande Vitória

Parte de parede se desprende em escada de shopping no ES

Publicado em 16/10/2026 às 22:12
Parte de parede se desprende em escada do Shopping Vitória
Parte de parede se desprende em escada do Shopping Vitória Leitor | A Gazeta

Parte de uma parede na escada de acesso ao segundo piso do Shopping Vitória se desprendeu na noite desta sexta-feira (16). Pessoas que estavam na praça de alimentação relataram ter ouvido um barulho muito alto e se assustado no momento da queda. Segundo a administração do shopping, ninguém ficou ferido.


A equipe de operações e manutenção isolou a área e avalia o local para definir as providências necessárias. Em nota, o Shopping Vitória informou que o acesso permanecerá interditado até a conclusão dos trabalhos e a verificação das condições de segurança.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Sabatina na Globo

Panelaços são registrados em bairros da Grande Vitória durante sabatina de Flávio Bolsonaro

Publicado em 16/10/2026 às 22:04

Moradores de diferentes bairros da Grande Vitória registraram panelaços durante a sabatina da TV Globo ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), na noite desta sexta-feira (16). Entre os locais com relatos da manifestação estão Jardim Camburi, Jardim da Penha e Centro de Vitória, além de Praia da Costa, Itaparica, Itapuã e Praia das Gaivotas, em Vila Velha.


O movimento também foi observado em outras regiões do país, com relatos de manifestações durante a participação do candidato na sabatina. O panelaço é uma forma de manifestação popular frequentemente utilizada como protesto e pode ser realizado de janelas, varandas e dentro das residências.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Prisão

Justiça mantém preso casal suspeito de matar grávida em Cachoeiro

Publicado em 16/10/2026 às 17:34
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Diego Marques Alves, de 31 anos, e a atual companheira, Geovana Maria Vieira, de 24 anos Crédito: Redes sociais

A Justiça decretou a prisão preventiva de Diego Marques Alves, de 31 anos, e Geovana Maria Vieira, de 24, durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (16). Os dois são suspeitos de envolvimento na morte de Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo


Juliana estava grávida de quatro meses e, segundo as investigações, teve o corpo esquartejado e queimado após o assassinato.


Os dois estavam presos desde quarta-feira (14), quando foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver durante a investigação do assassinato. Segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a prisão preventiva foi decretada a pedido do órgão, que acompanha o caso por meio da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim.


O MPES e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informaram que o processo tramita em segredo de Justiça e não divulgaram outros detalhes. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que os dois suspeitos permanecem presos.

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