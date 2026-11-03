ES tem mais de 5.420 vagas de emprego nesta terça-feira (3)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.428 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta terça-feira (3). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.538, sendo 211 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para assistente contábil, auxiliar de cozinha, montador de móveis, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 839. Há oportunidades para abastecedor de produção, ajudante de motorista, assistente de vendas, auxiliar de expedição, auxiliar operacional de logística, eletricista, motorista entregador, pedreiro, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 314. Há oportunidades para armador de estrutura de concreto, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, carpinteiro de obras, frentista, motorista operacional de guincho, técnico em edificações, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.267. Há oportunidades para açougueiro, assistente administrativo, auxiliar de expedição, carpinteiro, cegonheiro, garçom, operador de caixa, técnico em eletromecânica, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 299. Há oportunidades para analista de inventário, assistente de estúdio, auxiliar de cozinha, balconista, consultor de vendas, copeiro de hospital, forneiro de padaria, monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE GUARAPARI
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, Avenida Paris, 686, Praia do Morro, das 8h às 17h.
Vagas: 55. Há oportunidades para atendente de balcão, auxiliar de limpeza, balconista, caldeireiro, instrutor de ensino (língua inglesa), técnico de planejamento de manutenção, soldador, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 22. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, bombeiro, vendedora, auxiliar de saúde bucal, vendedor óptico, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 58. Há oportunidades para acabador de pedra, ajudante de farmácia, auxiliar de almoxarifado, costureiro, mecânico, técnico instalador e reparador, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 69. Há oportunidades para ajudante de cozinha, analista fiscal, consultor de vendas, empregado doméstico nos serviços gerais, recepcionista, pedreiro, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 162. Há oportunidades para ajudante de tratamento térmico, auxiliar de zeladoria, carpinteiro, camareira de hotel, lixador, maqueiro, operador de equipamentos de jardinagem, técnico de enfermagem, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 102. Há oportunidades para ajudante chapista, atendente, auxiliar de logística, caixa, conferente de estoque, eletricista, encarregado de manutenção civil, mecânico de refrigeração, vidraceiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 169. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de cozinha, atendente de loja, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, camareira, auxiliar de serviços gerais, costureira, cozinheiro, higienizador veicular, operador de pedágio, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para artífice de manutenção, churrasqueiro, coletor de resinas, farmacêutico, motofrentista, operador de prensa, pizzaiolo, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 17. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar técnico eletrônico, engenheiro civil, gerente comercial, operador de caixa, promotor de vendas, vendedor pracista, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 236 Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de armazenamento, classificador de grãos, consultor de vendas, eletromecânico de manutenção, faxineiro, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
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