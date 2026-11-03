Justiça concede liberdade a médico que apontou arma para vendedor em Vila Velha

A Justiça concedeu liberdade, mediante pagamento de fiança, ao médico Marcio Antonio Leite Lima, de 57 anos, preso após apontar uma arma de fogo para o rosto de um vendedor de uma distribuidora de bebidas, em Vila Velha, na tarde do último sábado (31).





O médico passou por audiência de custódia na segunda-feira (2). Na decisão, a juíza Monica da Silva Martins substituiu a prisão por medidas cautelares e estabeleceu fiança de R$ 15 mil.





O caso aconteceu no estabelecimento La Casa de Cerveja, na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa. A confusão começou, segundo relato da vítima à repórter Taciane Vasconcelos, da TV Gazeta, após ele se negar a vender uma caixinha de relógio para o suspeito, que queria usar o item como embalagem de um presente para a esposa.





Entre as determinações judiciais estão a proibição de sair da Grande Vitória sem autorização da Justiça, de frequentar bares, boates e estabelecimentos semelhantes e de ir ao local onde ocorreu o caso.





Ele também está proibido de manter qualquer tipo de contato com a vítima e deverá respeitar uma distância mínima de 500 metros do vendedor.





O descumprimento de qualquer uma das medidas poderá resultar na decretação da prisão preventiva.





A Secretaria da Justiça (Sejus) foi procurada para informar se o médico ainda se encontrava no sistema prisional. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.





A reportagem também tenta localizar a defesa de Marcio Antonio e o espaço segue aberto para manifestações.