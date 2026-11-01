O voto não tem patrão: quando a perseguição política invade o trabalho

As eleições terminaram, mas uma prática preocupante continua ganhando espaço no debate público: a defesa de boicotes, perseguições e demissões de trabalhadores em razão de suas escolhas políticas. O que deveria ser uma manifestação legítima da democracia passa a ser utilizado como instrumento de intimidação nas relações de trabalho.





É preciso estabelecer um limite: o empregador pode contratar, dirigir sua atividade econômica e dispensar funcionários dentro dos parâmetros legais. O que não pode é transformar o emprego em instrumento de punição ideológica.





A Constituição Federal assegura a liberdade de consciência, de manifestação do pensamento e de convicção política. Esses direitos não desaparecem quando o trabalhador ingressa no ambiente profissional. A subordinação jurídica existente no contrato de trabalho não significa submissão política.