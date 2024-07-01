Peão de rodeio é assassinado no ES e corpo só é recolhido no dia seguinte

É com profundo pesar que a Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg se pronuncia sobre o trágico incidente ocorrido durante as festividades da 24ª Festa de Emancipação do nosso município.

Durante as celebrações, lamentavelmente, um jovem identificado como Kennedy Scarton, morador da cidade de Rio Bananal, veio a óbito em decorrência de um ato de violência. As autoridades competentes estão conduzindo uma investigação rigorosa para esclarecer os detalhes desse triste episódio e garantir que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados.

Neste momento de dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências à família enlutada e aos amigos do jovem. Estamos prestando todo o suporte necessário para ajudar a comunidade a superar esse momento difícil.

Reforçamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos de Governador Lindenberg e região que compareceram nesse evento. A festa de emancipação é um momento de celebração e união, e é com tristeza que vimos esta ocasião ser marcada por um evento tão trágico.

A Prefeitura Municipal está em contato constante com as autoridades policiais para colaborar com as investigações e adotar as medidas cabíveis. Pedimos à população que se mantenha unida e solidária neste momento de luto.

