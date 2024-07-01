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Após briga por bois

Peão de rodeio é assassinado no ES e corpo só é recolhido no dia seguinte

Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos, foi morto a tiros durante a festa da cidade de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, no dia seguinte a uma briga
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

01 jul 2024 às 09:54

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 09:54

Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos, foi morto a tiros durante a festa da cidade de Governador Lindenberg
Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos, foi morto a tiros durante a festa da cidade de Governador Lindenberg Crédito: Leitor A Gazeta
Um peão de rodeio de 33 anos, natural de Rio Bananal, foi morto a tiros durante a festa da cidade de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na noite do último sábado (29). Segundo familiares, Kennedy Carminati Scarton chegou a ser socorrido e levado para o pronto-socorro do bairro Nova Brasília, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.
Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas contaram que o autor do crime, que não teve nome divulgado, seria um indivíduo que chutou gradeado dos bois do rodeio na noite da última sexta-feira (28). Na ocasião, um dos participantes da organização teria advertido o homem, momento em que Kennedy apartou o desentendimento. Na noite de sábado, o peão foi conversar com o suspeito, que sacou uma arma e atirou contra a vítima, conforme os relatos aos policiais.
Segundo a PM, após o crime, o suspeito teria fugido a pé por um cafezal. Policiais fizeram buscas na região, mas o indivíduo conseguiu fugir. Ainda conforme a corporação, testemunhas que presenciaram o assassinato informaram que os disparos teriam partido de um homem que seria um funcionário do município, que não teve o nome informado. 
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, um familiar da vítima, que não quis ser identificado, disse que Kennedy faleceu no pronto-socorro da cidade, ainda na noite do sábado. O corpo do peão, no entanto, só foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina por volta das 14h do dia seguinte. O motivo, segundo o familiar, seria a demora para o rabecão buscar o corpo de Kennedy na unidade de saúde. 
Questionada sobre os motivos da demora no recolhimento do corpo, a Polícia Científica informou que isso ocorreu por conta de questões operacionais relacionadas ao atendimento de seis ocorrências na área de circunscrição do SML de Colatina. A demora na liberação aconteceu devido à existência de outros corpos a serem periciados.
De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Governador Lindenberg. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados. 
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Governador Lindenberg, por meio do Gabinete do Prefeito, lamentou o ocorrido e comunicou que está em contato constante com as autoridades policiais para colaborar com as investigações e adotar as medidas cabíveis.
Em nota, enviada nesta terça-feira (2), A Prefeitura de Governador Lindenberg informou que suspeito do crime era funcionário lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Ressaltou, porém, que ele não estava em serviço no dia do ocorrido. 

Nota da Prefeitura de Governador Lindenberg na íntegra

É com profundo pesar que a Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg se pronuncia sobre o trágico incidente ocorrido durante as festividades da 24ª Festa de Emancipação do nosso município. 

Durante as celebrações, lamentavelmente, um jovem identificado como Kennedy Scarton, morador da cidade de Rio Bananal, veio a óbito em decorrência de um ato de violência. As autoridades competentes estão conduzindo uma investigação rigorosa para esclarecer os detalhes desse triste episódio e garantir que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados. 

Neste momento de dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências à família enlutada e aos amigos do jovem. Estamos prestando todo o suporte necessário para ajudar a comunidade a superar esse momento difícil.

Reforçamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos de Governador Lindenberg e região que compareceram nesse evento. A festa de emancipação é um momento de celebração e união, e é com tristeza que vimos esta ocasião ser marcada por um evento tão trágico. 

A Prefeitura Municipal está em contato constante com as autoridades policiais para colaborar com as investigações e adotar as medidas cabíveis. Pedimos à população que se mantenha unida e solidária neste momento de luto.

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