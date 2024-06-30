Ônibus com time do Capixaba é apedrejado e jogadores ficam feridos

A disputa entre os times Rio Branco e Capixaba Sport Club terminou em confusão e agressão fora de campo neste domingo (30). Depois de saírem do Estádio Kléber Andrade, no bairro Rio Branco, em Cariacica, com a vitória de 1 a 0 sobre o Brancão, os jogadores do Capixaba levaram um susto depois que o ônibus onde estavam ser apedrejado.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, o ataque teria sido cometido por membros da torcida organizada do time adversário, mas o caso ainda vai ser investigado.

Uma pedra quebrou uma das janelas do ônibus e os estilhaços atingiram o rosto do atacante Geovanne Miranda da Silva no olho, conforme o documento de registro. Testemunhas informaram que o preparador físico e a fotógrafa do time também acabaram se machucando, além do atleta Jobson Oliveira. Segundo o boletim, um carro Jeep Renegade foi visto fugindo do local com os suspeitos de atacarem o ônibus.

Vídeos gravados por quem estava dentro do veículo mostram Geovanne recebendo atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) em frente à Delegacia Regional de Cariacica. Em outras gravações, é possível ver pessoas deitadas no chão do veículo para se protegerem. Geovanne foi encaminhado ao Hospital Evangélico de Vila Velha, mas foi liberado para tratamento ocular em casa, de acordo com nota do Capixaba.

No texto, o tima de Vila Velha afirma que repudia qualquer tipo de violência (veja na íntegra abaixo).

Já o Rio Branco, também por nota, informou que repudia veementemente os atos de violência praticados contra o ônibus da delegação do Capixaba, neste domingo, em Cariacica, por indivíduos não identificados. 'Os atos não condizem com os bons valores pregados no esporte, assim como não condizem com o comportamento do Rio Branco e sua imensa torcida, sempre atuantes na luta contra a violência", afirmou.

Nota do Capixaba Nós Capixaba Sport Club, repudiamos qualquer tipo de violência. A torcida organizada do Atletico Clube Rio Branco agrediu com pedradas o ônibus dos jogadores e tentaram acertar o atleta Jobson, ainda tivemos mais um atleta ferido que foi hospitalizado, e já foi liberado e terá que fazer tratamento ocular, pois os vidros do ônibus pararam nos olhos do atleta. Att. A Presidência.