Ônibus com time do Capixaba é apedrejado e jogadores ficam feridos

Nota do Capixaba
Nós Capixaba Sport Club, repudiamos qualquer tipo de violência. A torcida organizada do Atletico Clube Rio Branco agrediu com pedradas o ônibus dos jogadores e tentaram acertar o atleta Jobson, ainda tivemos mais um atleta ferido que foi hospitalizado, e já foi liberado e terá que fazer tratamento ocular, pois os vidros do ônibus pararam nos olhos do atleta.
Att. A Presidência.
Nota do Rio Branco
O Rio Branco repudia veementemente os atos de violência praticados contra o ônibus da delegação do Capixaba, neste domingo, em Cariacica, por indivíduos não identificados. Os atos não condizem com os bons valores pregados no esporte, assim como não condizem com o comportamento do Rio Branco e sua imensa torcida, sempre atuantes na luta contra a violência. Repudiamos atos violentos fora e dentro de campo, assim como gestos que possam incentivar a violência e o clima antidesportivo, como o cometido pelo atleta Jobson, da equipe do Capixaba, que durante o jogo deste domingo fez gestos, repetidamente, pedindo para a torcida capa-preta se calar e gestos em alusão ao uso de arma, como se estivesse atirando contra torcedores. Sobre o ocorrido com o ônibus, o Rio Branco se coloca à disposição para ajudar na apuração dos fatos, buscando identificar os envolvidos nesse ato criminoso.