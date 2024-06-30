Amigos de fazendeiro morto em Pancas estão assustados após crime

Casa do fazendeiro Wellington Carlos Treichel (destaque), que foi invadida em Pancas Crédito: Enzo Teixeira/ Reprodução

“A gente tem assistido na TV, pensa que é só pra lá, mas quando acontece perto da gente o susto maior”. O relato é de Eli Rosa Fernandes, amigo do fazendeiro foi sequestrado em casa e morto em Pancas , no Noroeste do Espírito Santo. Wellington Carlos Treichel, conhecido como Wellington Breda, 45 anos, foi encontrado com disparos de arma de fogo em seu veículo, em uma área afastada, na manhã deste domingo (30).

O repórter Enzo Teixeira, da Tv Gazeta Noroeste, esteve na comunidade onde o crime ocorreu, que fica na zona rural do município. A família preferiu não gravar entrevista, mas contou que Wellington tinha o hábito de fazer rondas na fazenda, por esse motivo o caseiro não teria desconfiado que se tratava de um sequestro.

O produtor rural Ronaldo André Caetano, amigo da vítima, disse que Wellington "era uma pessoa excelente". "Eu não tenho o que falar dele. Várias pessoas com quem você conversar aí [vão dizer o mesmo]. É muito triste perder um amigo de todo mundo aqui da comunidade de Pancas, é uma perda muito grande.”

Ronaldo revelou que ficou assustado com a brutalidade do crime. ”Assusta, é brutal, eu nunca vi uma coisa dessas. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava uma coisa dessas no nosso lugar, não”, disse.

O crime

Wellington Carlos Treichel teve sua casa, localizada na zona rural da cidade, invadida por criminosos. A mulher do fazendeiro, que também foi feita refém, foi quem acionou a polícia após o marido ser levado por dois homens encapuzados.

Wellington era presidente municipal do PSDB em Pancas e cotado para ser candidato a vice-prefeito. A expectativa era de formasse uma chapa com Claudio Eggert, possível nome do PSB na disputa para prefeito do município nas eleições deste ano.

Segundo a Polícia Militar, Cláudia chegou na noite de sábado em casa em um T-Cross. Depois de estacionar no quintal, quando se preparava para fechar o portão, ela foi alertada pelo marido, que já estava em poder dos bandidos, de que a casa havia sido invadida. A mulher foi rendida e teve os punhos amarrados, asim como Wellington.