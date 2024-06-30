Fazendeiro tem casa invadida, é sequestrado e morto no interior de Pancas

O fazendeiro Wellington Carlos Treichel, conhecido como Wellington Breda, 45 anos, foi encontrado morto neste domingo (30) em Pancas , na Região Noroeste do Espírito Santo, após ter sua casa, localizada na zona rural da cidade, invadida por criminosos. A mulher de Wellington , que também foi feita refém, foi quem acionou a polícia após o marido ser levado por dois homens encapuzados.

Wellington era presidente municipal do PSDB em Pancas e cotado para ser candidato a vice-prefeito. A expectativa era de formasse uma chapa com Claudio Eggert, possível nome do PSB na disputa para prefeito do município nas eleições deste ano.

Segundo a Polícia Militar, Cláudia chegou na noite de sábado em casa em um T-Cross. Depois de estacionar no quintal, quando se preparava para fechar o portão, ela foi alertada pelo marido, que já estava em poder dos bandidos, de que a casa havia sido invadida. A mulher foi rendida e teve os punhos amarrados, asim como Wellington.

Os criminosos pegaram três celulares e R$ 25 mil em dinheiro que estavam em um cofre e fugiram no carro da família, levando Wellington com eles.

Em depoimento aos policiais, Cláudia contou que, por estar amarrada, só conseguiu sair do quarto onde foi deixada por volta da meia-noite. Segundo a vítima, ela jogou objetos na fechadura da porta para abri-la e, depois, buscou ajuda de vizinhos e acionou a PM.

Militares realizaram buscas por Wellington, mas nem ele nem os invasores foram localizados na noite do crime.

Horas após ter sido levado de casa, o fazendeiro foi encontrado morto, também na zona rural de Pancas. Militares encontraram a vítima dentro de seu veículo, com marcas de disparos de arma de fogo, em um local ermo próximo a uma fazenda. O veículo foi guinchado e a perícia, acionada.

A Polícia Civil não deu detalhes sobre a ocorrência — local exato do encontro do cadáver e possível causa da morte. No início da tarde deste domingo (30), o repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, confirmou que o corpo já estava no Serviço Médico Legal de Colatina.

Por nota, a Polícia Civil informou apenas que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Pancas e que, por enquanto, detaçhes não serãodivulgados. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Presidente do PSDB no Espírito Santo, o deputado estadual Vandinho Leite divulgou uma nota de pesar neste domingo e também cobrou celeridade na solução do crime.