Suspeito de matar peão de rodeio a tiros no ES é preso pela polícia

Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos, foi morto a tiros durante a festa da cidade de Governador Lindenberg Crédito: Leitor A Gazeta

Contra o suspeito, que não teve a identidade divulgada, havia um mandado de prisão temporária em aberto, que foi cumprido nesta segunda-feira pela Delegacia de Governador Lindenberg.

O suspeito do crime havia se apresentado na Delegacia Regional de Colatina na tarde do dia 1º de julho . À época, ele deu a versão dele sobre os fatos e entregou uma arma. Depois disso, acabou liberado, pois não existiam elementos para a prisão em flagrante e não havia mandado de prisão em aberto.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, Kennedy e o suspeito tiveram uma discussão. Na ocasião, a vítima acusou o suspeito de estar praticando maus tratos contra os animais que iriam participar do rodeio.

"Durante a discussão, o suspeito negou que estaria maltratando os animais e no dia seguinte, os dois se encontraram novamente, houve uma nova discussão, que infelizmente resultou na morte do Kennedy. Nós representamos pela prisão temporária do suspeito e o pedido foi deferido pela Justiça" Delegada Jaciely Favoretti Souza - Titular da DP de Governador Lindenberg

Após ser preso, o indivíduo foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Depois, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O inquérito policial será finalizado e remetido ao Poder Judiciário. Segundo a Polícia Civil, o suspeito será indiciado pelo crime de homicídio qualificado cometido por motivo fútil e com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.

O crime

Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos, foi morto a tiros durante a festa da cidade de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, no dia seguinte a uma briga. Ele chegou a ser socorrido e levado para o pronto-socorro do bairro Nova Brasília, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas contaram que o suspeito do crime seria um indivíduo que chutou gradeado dos bois do rodeio na noite do dia 28 de junho. Na ocasião, um dos participantes da organização teria advertido o homem, momento em que Kennedy apartou o desentendimento. Na noite de sábado, o peão foi conversar com o suspeito, que sacou uma arma e atirou contra a vítima, conforme os relatos aos policiais.