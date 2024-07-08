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Governador Lindenberg

Suspeito de matar peão de rodeio a tiros no ES é preso pela polícia

Contra o suspeito, que não teve o nome revelado, havia um mandado de prisão temporária em aberto, que foi cumprido nesta segunda-feira (8) pela Delegacia de Governador Lindenberg
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

08 jul 2024 às 17:49

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 17:49

Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos, foi morto a tiros durante a festa da cidade de Governador Lindenberg
Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos, foi morto a tiros durante a festa da cidade de Governador Lindenberg Crédito: Leitor A Gazeta
Foi preso nesta segunda-feira (8) o indivíduo suspeito de matar a tiros o peão de rodeio Kennedy Carminati Scarton, na noite do dia 29 de junho. A vítima foi assassinada durante a festa da cidade de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. A informação da prisão foi divulgada pela titular da Delegacia de Polícia do município, delegada Jaciely Favoretti Souza, à reportagem da TV Gazeta
Contra o suspeito, que não teve a identidade divulgada, havia um mandado de prisão temporária em aberto, que foi cumprido nesta segunda-feira pela Delegacia de Governador Lindenberg. 
O suspeito do crime havia se apresentado na Delegacia Regional de Colatina na tarde do dia 1º de julho. À época, ele deu a versão dele sobre os fatos e entregou uma arma. Depois disso, acabou liberado, pois não existiam elementos para a prisão em flagrante e não havia mandado de prisão em aberto.
De acordo com as investigações da Polícia Civil, Kennedy e o suspeito tiveram uma discussão. Na ocasião, a vítima acusou o suspeito de estar praticando maus tratos contra os animais que iriam participar do rodeio.
"Durante a discussão, o suspeito negou que estaria maltratando os animais e no dia seguinte, os dois se encontraram novamente, houve uma nova discussão, que infelizmente resultou na morte do Kennedy. Nós representamos pela prisão temporária do suspeito e o pedido foi deferido pela Justiça"
Delegada Jaciely Favoretti Souza - Titular da DP de Governador Lindenberg
Após ser preso, o indivíduo foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Depois, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
O inquérito policial será finalizado e remetido ao Poder Judiciário. Segundo a Polícia Civil, o suspeito será indiciado pelo crime de homicídio qualificado cometido por motivo fútil e com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.

O crime

Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos, foi morto a tiros durante a festa da cidade de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, no dia seguinte a uma briga. Ele chegou a ser socorrido e levado para o pronto-socorro do bairro Nova Brasília, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.
Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas contaram que o suspeito do crime seria um indivíduo que chutou gradeado dos bois do rodeio na noite do dia 28 de junho. Na ocasião, um dos participantes da organização teria advertido o homem, momento em que Kennedy apartou o desentendimento. Na noite de sábado, o peão foi conversar com o suspeito, que sacou uma arma e atirou contra a vítima, conforme os relatos aos policiais.
Segundo a PM, após o crime, o suspeito teria fugido a pé por um cafezal. Policiais fizeram buscas na região, mas o indivíduo conseguiu fugir. Ainda conforme a corporação, testemunhas que presenciaram o assassinato informaram que os disparos teriam partido de um homem que seria um funcionário do município, que não teve o nome informado.

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