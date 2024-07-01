Suspeito de matar peão de rodeio no ES vai à delegacia, mas é liberado

Arma apreendida com suspeito da morte de peão de rodeio no ES Crédito: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com a Polícia Civil , o indivíduo deu a versão dele sobre os fatos e entregou uma arma, que será periciada. Depois disso, ele foi liberado, já que conforme a legislação brasileira não houve configuração de prisão em flagrante e não havia mandado de prisão em aberto.

A corporação não deu mais detalhes sobre o que foi relatado pelo homem. “O caso segue sob investigação e detalhes serão divulgados em momento oportuno”, finalizou a PC.

Kennedy foi baleado durante uma briga e chegou a ser socorrido ao pronto-socorro do Bairro Nova Brasília, mas não resistiu e acabou morrendo ao dar entrada na unidade de saúde.

Em nota, enviada nesta terça-feira (2), A Prefeitura de Governador Lindenberg informou que suspeito do crime era funcionário lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Ressaltou, porém, que ele não estava em serviço no dia do ocorrido. Veja abaixo a nota na íntegra:

"A Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg esclarece que suspeito de cometer o assassinato do Jovem Kennedy Scarton era funcionário da prefeitura municipal lotado na secretaria municipal de Saúde, porém vale ressaltar que ele não estava em serviço no dia do ocorrido, estando presente no evento apenas como cidadão. Quanto a atual situação referente ao cargo do suspeito, o mesmo havia pedido exoneração do quadro de funcionários no dia 25/06/2024 e cumpriria seu contrato até o dia 30/06/2024".