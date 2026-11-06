Foragido da Bahia por roubo é preso após ser atraído para delegacia no ES

Um homem de 31 anos, identificado como Edilvan dos Anjos Silva, foragido da Justiça da Bahia por suspeita de roubo majorado, foi preso em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (5).





Segundo a Polícia Civil, os agentes descobriram que ele estava morando no município e utilizaram uma estratégia para atraí-lo até a delegacia. A corporação não divulgou detalhes sobre a abordagem nem sobre o crime investigado.





Na unidade policial, Edilvan foi informado sobre o mandado de prisão e conduzido à Delegacia Regional de Linhares. Em seguida, foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares.