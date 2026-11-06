Suspeito de matar babá a tiros na Serra é preso em Cariacica

Fabio Eugenio Madeira, de 56 anos, suspeito de matar a tiros a babá Jerlane Ribeiro Conceição, de 40 anos, em Jardim Carapina, na Serra, foi preso na noite desta quinta-feira (5), na Rodovia do Contorno, em Cariacica.





A informação foi confirmada pelo repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, junto às forças de segurança. Após ser detido, o caminhoneiro foi encaminhado ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.





De acordo com relatos de testemunhas à polícia, Jerlane mantinha um relacionamento de muitos anos com o suspeito, que é proprietário do prédio onde o crime aconteceu. Há cerca de três meses, ela havia se mudado para um dos apartamentos do imóvel para morar com o companheiro.





A babá foi morta a tiros no apartamento, na presença do próprio filho. Durante o ataque, um bebê de um ano, que estava sob os cuidados dela, também acabou atingido de raspão. Fabio Eugênio fugiu após os disparos. Mais informações serão divulgadas pela polícia na sexta-feira (6).