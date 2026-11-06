Lula diz ter mais medo do que no 1º mandato, cita revés de Trump e fala em 'lição para o mundo'

BRASÍLIA, DF - O presidente Lula (PT) comentou a vitória do partido Democrata nos Estados Unidos, em derrota para Donald Trump, nesta quinta-feira (5). Em live ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), o petista também disse sentir mais medo de decepcionar o eleitorado neste mandato do que em sua primeira vez governando o país.
"Na mesma semana que ganhei, Netanyahu perdeu em Israel e me parece que meu amigo Trump está perdendo nos Estados Unidos. Foi uma lição extraordinária do povo brasileiro, foi uma lição ao mundo. Povo brasileiro acordou para dizer que o Brasil não aceita ser quintal de ninguém. Minha alegria é plena", disse.
A live estava prevista para a semana passada, mas não pôde ser gravada pela falta de voz dos dois. Depois de vencer as eleições, Lula passou a enviar áudios e vídeos no "Exército do Lula", canal de WhatsApp criado pelo deputado para mobilizar o eleitorado durante a campanha.
O canal se tornou uma das principais estratégias digitais da campanha, turbinada após o petista ter ficado atrás de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno. Janones era o único responsável por enviar mensagens no canal, com ordens de ações para os apoiadores nas redes, como subir tags no X (antigo Twitter), comentar em publicações e fazer pesquisas específicas que aumentassem engajamento.
"Agora tô com mais medo do que no primeiro mandato. Na primeira vez eu olhava pro teto e pensava 'será que eu vou dar conta?'", disse Lula. "A minha obsessão na época era 'eu não posso errar'. E agora eu penso 'eu não posso trair o imaginário desse povo. Tenho que fazer tudo que prometemos e fazer muito mais, sobretudo tratá-los com respeito, dignidade porque foram eles que foram para rua defender nossa bandeira, nossa cultura, nossas mulheres."
Com o sucesso das ações do canal e a capacidade de mobilização de Janones na segunda fase da eleição, o deputado ganhou destaque na equipe de campanha e foi agradecido nominalmente por Lula nos discursos de vitória, após a virada histórica no segundo turno.
Os dois fizeram a última live juntos nas vésperas do segundo turno, por cerca de uma hora e meia. Na conversa entre os dois, houve críticas a Flávio, participação de artistas e a defesa da regulação das redes sociais. "A gente vai derrubar o império digital. A Meta vai ter que ser reinventada", disse Lula.
Por volta das 22h, a transmissão já marcava mais de 5 milhões visualizações no YouTube, recorde do canal do petista ao longo da campanha. Até então os maiores números eram da retransmissão da entrevista ao Flow Podcast, no início de outubro, com 2,1 milhões de visualizações, e o vídeo com a fala de Lula após o primeiro turno, com 1,4 milhão.