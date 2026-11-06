Lula diz ter mais medo do que no 1º mandato, cita revés de Trump e fala em 'lição para o mundo'

BRASÍLIA, DF - O presidente Lula (PT) comentou a vitória do partido Democrata nos Estados Unidos, em derrota para Donald Trump, nesta quinta-feira (5). Em live ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), o petista também disse sentir mais medo de decepcionar o eleitorado neste mandato do que em sua primeira vez governando o país.

"Na mesma semana que ganhei, Netanyahu perdeu em Israel e me parece que meu amigo Trump está perdendo nos Estados Unidos. Foi uma lição extraordinária do povo brasileiro, foi uma lição ao mundo. Povo brasileiro acordou para dizer que o Brasil não aceita ser quintal de ninguém. Minha alegria é plena", disse.

A live estava prevista para a semana passada, mas não pôde ser gravada pela falta de voz dos dois. Depois de vencer as eleições, Lula passou a enviar áudios e vídeos no "Exército do Lula", canal de WhatsApp criado pelo deputado para mobilizar o eleitorado durante a campanha.

O canal se tornou uma das principais estratégias digitais da campanha, turbinada após o petista ter ficado atrás de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno. Janones era o único responsável por enviar mensagens no canal, com ordens de ações para os apoiadores nas redes, como subir tags no X (antigo Twitter), comentar em publicações e fazer pesquisas específicas que aumentassem engajamento.

"Agora tô com mais medo do que no primeiro mandato. Na primeira vez eu olhava pro teto e pensava 'será que eu vou dar conta?'", disse Lula. "A minha obsessão na época era 'eu não posso errar'. E agora eu penso 'eu não posso trair o imaginário desse povo. Tenho que fazer tudo que prometemos e fazer muito mais, sobretudo tratá-los com respeito, dignidade porque foram eles que foram para rua defender nossa bandeira, nossa cultura, nossas mulheres."

Com o sucesso das ações do canal e a capacidade de mobilização de Janones na segunda fase da eleição, o deputado ganhou destaque na equipe de campanha e foi agradecido nominalmente por Lula nos discursos de vitória, após a virada histórica no segundo turno.

Os dois fizeram a última live juntos nas vésperas do segundo turno, por cerca de uma hora e meia. Na conversa entre os dois, houve críticas a Flávio, participação de artistas e a defesa da regulação das redes sociais. "A gente vai derrubar o império digital. A Meta vai ter que ser reinventada", disse Lula.