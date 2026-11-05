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Chuva no ES

Temporal com granizo danifica telhados e derruba árvore em Iúna

Publicado em

05 nov 2026 às 20:48

Um temporal acompanhado de ventos fortes e  granizo atingiu Iúnana Região do Caparaó, no Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (5). A chuva começou por volta das 16h30, durou cerca de 40 minutos e provocou danos em telhados, queda de árvore e interrupção no fornecimento de energia elétrica.


Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, a chuva de granizo durou aproximadamente um minuto e causou danos em imóveis do bairro Quilombo. Algumas casas tiveram os telhados danificados, mas parte dos reparos já foi realizada.


Além dos estragos nas residências, uma árvore caiu na ES 185, nas proximidades do Lar dos Velhinhos do Caparaó. A queda atingiu fios de internet e deixou cerca de oito residências às margens da rodovia sem energia elétrica.


A via já foi desobstruída, e a concessionária EDP trabalha nos reparos da rede elétrica para restabelecer o fornecimento de energia.


Até a última atualização da reportagem, não havia informações sobre o volume de chuva registrado no município.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Chuva no ES

Temporal destelha casas e provoca queda de pedra na BR 262 em Ibatiba

Publicado em 05/11/2026 às 21:23
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Forte chuvas provoca destelhamento e queda de pedra em IBatiba 
 Crédito: Redes Sócias e @tvpluenzy

Um temporal acompanhado de ventos fortes atingiu Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (5), provocando destelhamentos e a queda de uma pedra de grande porte na BR 262. A rodovia ficou parcialmente interditada na altura do km 149, onde equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foram mobilizadas para retirar o material da pista.


Segundo o coordenador da Defesa Civil de Ibatiba, José Ferreira, a chuva mais intensa durou cerca de 40 minutos. Depois desse período, continuou chovendo no município, mas com menor intensidade.

Além da ocorrência na rodovia, a Defesa Civil recebeu relatos de casas destelhadas em diferentes pontos da cidade. Até a última atualização da reportagem, não havia um levantamento do número de imóveis atingidos.


Na BR 262, a retirada da pedra e a limpeza da pista foram realizadas em conjunto pela PRF e pelo DNIT. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi encerrada por volta das 18h40.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Susto

Vídeo mostra poste caindo sobre carro estacionado em Brejetuba

Publicado em 05/11/2026 às 14:44

Um poste caiu sobre um carro estacionado nas imediações da Praça Celestina Xista Badaró, no Centro de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (4). Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da queda e as faíscas provocadas pelo impacto (veja acima).


De acordo com a concessionária de energia EDP, uma equipe de plantão foi enviada ao local logo após a ocorrência. Os profissionais isolaram a área e eliminaram os riscos.


Nesta quinta-feira (5), equipes da empresa trabalham na substituição do poste. Por segurança, o fornecimento de energia para os clientes do entorno permanece interrompido até a conclusão do serviço.


Choveu no município durante a noite, mas, segundo a Defesa Civil Municipal, não houve acionamentos. A Polícia Militar informou que também não recebeu chamados relacionados à ocorrência.

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Motociclista fica ferido após ser atingido por árvore em Vargem Alta

Árvore cai sobre motociclista e atinge carro na ES 164, em Vargem Alta

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Condenado por roubo é preso com mais de 17 anos de pena a cumprir no ES

Publicado em 05/11/2026 às 12:23
Condenado por roubo é preso Cachoeiro de Itapemirim
Condenado por roubo é preso Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar

Um homem condenado por roubo foi localizado e preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (4), na localidade de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele tinha mais de 17 anos de pena a cumprir. O nome do condenado não foi divulgado.


Segundo a Polícia Militar, a prisão foi realizada por equipes de motopatrulha, com apoio do serviço de inteligência. O homem possuía registros judiciais relacionados ao crime de roubo, incluindo uma pena restante de 17 anos e 6 meses, além de outra condenação de 11 anos e 8 meses. Os crimes que resultaram nas condenações não foram detalhados.


Após a prisão, ele foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Fofura

Só no balanço: elefante-marinho curte praia de "boas" em Guarapari; vídeo

Publicado em 05/11/2026 às 12:00

O verão ainda não chegou, mas um visitante já está aproveitando as praias capixabas. O elefante-marinho avistado em Nova Almeida, na Serra, no último domingo (1º), passou pela Praia dos Adventistas, em Guarapari, na quarta-feira (4), e foi visto novamente nesta quinta-feira (5), desta vez na Praia de Santa Mônica.


Em um vídeo feito por moradores ou frequentadores, o animal aparece bem próximo à faixa de areia, balançando à beira-mar. (Assista acima).


O Instituto Orca, que atua no monitoramento de praias e da biodiversidade aquática no litoral do Espírito Santo, confirmou que se trata do mesmo elefante-marinho registrado nos outros locais. Segundo a organização, o animal apresenta boas condições de saúde, e novos avistamentos são esperados enquanto ele permanecer na região.


O instituto orienta que a população mantenha distância do animal e evite qualquer tentativa de aproximação ou interação. Em caso de avistamento, a recomendação é entrar em contato pelo telefone 0800 991 4800, do Projeto de Monitoramento de Praias das Bacias de Campos e Espírito Santo (PMP-BC/ES).

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Vídeo

Árvore cai sobre motociclista e atinge carro na ES 164, em Vargem Alta

Publicado em 05/11/2026 às 10:36

Um motociclista ficou ferido na noite de quarta-feira (4) após uma árvore cair sobre ele enquanto passava pela ES 164, na localidade de Prosperidade, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Um carro que também trafegava pela rodovia foi atingido.


O acidente aconteceu próximo a uma curva. A árvore, de grande porte, caiu e obstruiu a pista. Segundo a Polícia Militar, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Ele permanece internado no pronto-socorro.


A moto, uma Honda CG 160 Titan, e o carro, um Chevrolet Corsa Hatch, tiveram o licenciamento identificado como atrasado e foram removidos para um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do automóvel não se feriu.


A Defesa Civil esteve no local para fazer a limpeza e liberar a pista. Após a normalização do trânsito, a Polícia Militar retomou o patrulhamento.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Tempo

Quase todo o ES recebe alerta amarelo de tempestade e granizo

Publicado em 05/11/2026 às 10:12

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para 75 cidades do Espírito Santo. O aviso, que indica perigo potencial, já está em vigor e vale até as 23h59 desta quinta-feira (5).


A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo


Apenas três municípios do extremo Norte capixaba estão fora da área de risco: Montanha, Mucurici e Pedro Canário.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Polícia

Condenado a 11 anos por estupro de vulnerável é preso em Linhares

Publicado em 04/11/2026 às 16:43

Um idoso de 67 anos, condenado a mais de 11 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi preso nesta quarta-feira (4), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado em uma propriedade rural na região de Canivete, onde trabalhava em uma lavoura de café.


De acordo com a corporação, o mandado de prisão foi expedido pela justiça de Linhares em 14 de outubro deste ano. Ao ser abordado, o homem afirmou aos policiais que desconhecia a existência da ordem judicial contra ele. 


Após a prisão, o condenado foi levado à Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional de Xuri, em Vila Velha. A Polícia Civil informou que não dispõe, até o momento, de detalhes sobre as circunstâncias do crime.

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Dupla é presa em área de possível atuação da Tropa do Urso em Águia Branca

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PM atira em homem após tentativa de ataque com faca em Colatina

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Combate ao tráfico

Dupla é presa em área de possível atuação da Tropa do Urso em Águia Branca

Publicado em 04/11/2026 às 12:02

Dois jovens de 20 anos foram presos durante uma operação da Polícia Militar no bairro João Paulo II, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (3). A ação foi realizada após levantamentos da corporação sobre a possível atuação da Tropa do Urso, organização criminosa de Colatina, no município.


Segundo a PM, drogas foram encontradas em um esconderijo em meio à vegetação. Ao todo, foram apreendidos crack, cocaína, munições, celulares, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.


Em nota, a Polícia Civil informou que os dois jovens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Roubo em Vila Velha

Homem é preso após roubar celular de mulher usando arma falsa na Praia da Costa

Publicado em 04/11/2026 às 10:58

Um homem foi preso na tarde de terça-feira (3) suspeito de roubar o celular de uma mulher na Praia da Costa, em Vila Velha. O momento do assalto foi registrado por uma câmera de segurança (veja acima). A Guarda Municipal apreendeu com ele uma arma falsa e recuperou o aparelho. 

De acordo com a Guarda, um agente da corporação estava a caminho do trabalho quando um amigo dele relatou que a esposa tinha acabado de ser roubada na Praia da Costa. O celular levado tinha um aplicativo de rastreamento ativado, que mostrou que o aparelho estava no Centro de Vila Velha.

Com a localização e as características físicas do suspeito, o agente  da guarda foi até o endereço indicado e encontrou um homem que correspondia à descrição. Na abordagem, o guarda municipal achou a arma falsa na cintura dele. O celular da vítima estava no bolso da calça, dentro de um saco plástico preto.

O guarda acionou a Central da Guarda Municipal e pediu apoio, e uma equipe foi ao local. O suspeito foi detido e levado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi apresentado à autoridade policial.

*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Rodrigo Lira. 

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Guilherme Marques

Residente / [email protected]
Guilherme Marques
Trânsito

Mãe e três filhos ficam feridos em batida entre carros em Marataízes

Publicado em 04/11/2026 às 10:47
Mãe e filhos de 2, 6 e 9 anos ficam feridos em acidente em Marataízes
Mãe e filhos de 2, 6 e 9 anos ficam feridos em acidente em Marataízes Redes sociais

Uma mulher e os três filhos ficaram feridos em um acidente entre dois carros na tarde de terça-feira (3), na localidade de Boa Vista do Sul, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.  Eles estavam em um Volkswagen Gol que bateu em um Toyota Corolla em um trevo.

 

Segundo o Corpo de Bombeirosquatro pessoas estavam no Gol: a motorista e as três crianças. No Corolla, havia apenas o condutor. As circunstâncias da batida não foram informadas pela Polícia Militar


A motorista contou à reportagem da TV Gazeta que recebeu alta médica nesta quarta-feira (4), após passar por uma cirurgia na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Ela fraturou o joelho.

 

A filha dela, de 6 anos, também sofreu uma fratura, no fêmur, e deverá passar por cirurgia no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim. Já o menino, de 9 anos, teve um pequeno corte na cabeça, e a menina mais nova, de 2 anos, sofreu um ferimento leve na boca. Os dois já receberam alta médica.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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