Temporal com granizo danifica telhados e derruba árvore em Iúna

Um temporal acompanhado de ventos fortes e granizo atingiu Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (5). A chuva começou por volta das 16h30, durou cerca de 40 minutos e provocou danos em telhados, queda de árvore e interrupção no fornecimento de energia elétrica.





Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, a chuva de granizo durou aproximadamente um minuto e causou danos em imóveis do bairro Quilombo. Algumas casas tiveram os telhados danificados, mas parte dos reparos já foi realizada.





Além dos estragos nas residências, uma árvore caiu na ES 185, nas proximidades do Lar dos Velhinhos do Caparaó. A queda atingiu fios de internet e deixou cerca de oito residências às margens da rodovia sem energia elétrica.





A via já foi desobstruída, e a concessionária EDP trabalha nos reparos da rede elétrica para restabelecer o fornecimento de energia.





Até a última atualização da reportagem, não havia informações sobre o volume de chuva registrado no município.