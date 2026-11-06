Temporal destelha casas e provoca queda de pedra na BR 262 em Ibatiba

Um temporal acompanhado de ventos fortes atingiu Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (5), provocando destelhamentos e a queda de uma pedra de grande porte na BR 262. A rodovia ficou parcialmente interditada na altura do km 149, onde equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foram mobilizadas para retirar o material da pista.





Segundo o coordenador da Defesa Civil de Ibatiba, José Ferreira, a chuva mais intensa durou cerca de 40 minutos. Depois desse período, continuou chovendo no município, mas com menor intensidade.





Além da ocorrência na rodovia, a Defesa Civil recebeu relatos de casas destelhadas em diferentes pontos da cidade. Até a última atualização da reportagem, não havia um levantamento do número de imóveis atingidos.





Na BR 262, a retirada da pedra e a limpeza da pista foram realizadas em conjunto pela PRF e pelo DNIT. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi encerrada por volta das 18h40.