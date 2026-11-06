Justiça suspende porte de PM suspeito de fraturar nariz de mulher em bar de Vila Velha

A Justiça suspendeu o porte de arma do cabo da Polícia Militar Bernardo Menezes Coutinho e concedeu uma medida protetiva de urgência a uma administradora, de 43 anos. Ela denuncia ter sido agredida pelo policial após fazer um comentário em comemoração ao resultado das eleições presidenciais em um bar no bairro Itapuã, em Vila Velha.





O caso aconteceu na última segunda-feira (2).





Novas imagens obtidas pela reportagem da TV Gazeta (veja acima) mostram o policial segurando a mulher pelos cabelos e dando um soco no rosto dela. Após as agressões, ele deixou o estabelecimento a pé e seguiu até o prédio onde mora, no mesmo bairro.





Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, policiais militares foram acionados no dia da ocorrência e estiveram no prédio onde o cabo mora. Eles teriam tocado o interfone, mas Bernardo se recusou a descer.





Em seguida, os policiais deixaram o local. O boletim de ocorrência foi registrado sem a identificação do suspeito, apesar de a vítima afirmar que, durante as agressões, as pessoas presentes sabiam que ele era policial militar.





Após o episódio, a administradora procurou um advogado, que solicitou à Justiça uma medida protetiva de urgência e a suspensão do porte de arma do cabo. Os pedidos foram acolhidos. A decisão também determina que o militar não frequente os mesmos locais que a vítima e não mantenha contato com ela, seus familiares ou testemunhas.





A reportagem tenta localizar a defesa de Bernardo e o espaço segue aberto para manifestações.