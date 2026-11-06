Idaf abre inscrição de concurso público nesta sexta-feira (6)

As inscrições para o concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) começam às 10h desta sexta-feira (6). Ao todo, são oferecidas 14 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos de níveis técnico e superior.
A remuneração é de R$ 4.698,45 para a função de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e de R$ 8.477,66 para fiscal agropecuário. Os aprovados receberão também auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00, para uma jornada de 40 horas semanais.
Os interessados têm até as 23h59 do dia 6 de dezembro para realizar a inscrição, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 73,00 para técnico e de R$ 83,00 para fiscal.
Os candidatos que se enquadrarem nas condições previstas no edital poderão solicitar a isenção da taxa nos dias 6 e 7 de novembro, na mesma página de inscrição. O benefício poderá ser concedido aos seguintes perfis:
- Pessoas em situação de hipossuficiência econômica;
- Doadores de medula óssea;
- Prestadores de serviço à Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo;
- Pessoas físicas isentas da apresentação da Declaração do Imposto de Renda (IRPF);
- Pessoas com deficiência (PCD);
- Doadores de sangue;
- Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar;
- Jurados do Tribunal do Júri;
- Doadoras regulares de leite materno.
A seleção contará com provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, além das etapas de avaliação biopsicossocial (para candidatos com deficiência), procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros) e comprovação de vínculo étnico ou comunitário (para candidatos indígenas).
A aplicação das provas está agendada para o dia 31 de janeiro de 2027, preferencialmente no município de Vitória (ES).
O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
- Técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário, formação em agropecuária ou técnico agrícola (13)
- Técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário, formação em cartografia, agrimensura, geomática ou geoprocessamento (1)
- Técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário, formação em laboratório (cadastro de reserva)
NÍVEL SUPERIOR
- Fiscal estadual agropecuário, formação em engenharia agronômica (cadastro de reserva)
- Fiscal estadual agropecuário, formação em medicina veterinária (cadastro de reserva)
- Fiscal estadual agropecuário, formação em engenharia florestal (cadastro de reserva)
- Fiscal estadual agropecuário, formação em engenharia cartográfica ou agrimensura (cadastro de reserva)
- Fiscal estadual agropecuário, formação em geografia (cadastro de reserva)
- Fiscal estadual agropecuário, formação em engenharia química (cadastro de reserva)
- Fiscal estadual agropecuário, formação em engenharia civil (cadastro de reserva)
- Fiscal estadual agropecuário, formação em engenharia de alimentos (cadastro de reserva)
- Fiscal estadual agropecuário, formação em química (cadastro de reserva)
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