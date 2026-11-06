Idaf abre inscrição de concurso público nesta sexta-feira (6)

As inscrições para o concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) começam às 10h desta sexta-feira (6). Ao todo, são oferecidas 14 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos de níveis técnico e superior.





A remuneração é de R$ 4.698,45 para a função de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e de R$ 8.477,66 para fiscal agropecuário. Os aprovados receberão também auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00, para uma jornada de 40 horas semanais.





Os interessados têm até as 23h59 do dia 6 de dezembro para realizar a inscrição, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 73,00 para técnico e de R$ 83,00 para fiscal.