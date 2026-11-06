Quem fica com a fortuna de Arthur Brandão?

Pela lei brasileira, a herança segue uma fila. Na frente estão os filhos e o cônjuge, e só no fim os irmãos. Pilar, a irmã de Arthur e vilã da trama, está no fim da fila. Enquanto houver filho vivo ou viúva, ela não herda nada. Daí a obsessão dela pelo testamento e pela ruína da noiva.





Adriana foi condenada por homicídio. Desde 2023, quem é condenado em definitivo por matar o autor da herança a perde automaticamente. Foi assim que a fila andou até Pilar e os sobrinhos. Só que a revisão criminal, que reabre um caso quando surgem provas novas, desfez a condenação. Com a absolvição, Adriana recupera os direitos perdidos, inclusive o de herdar, e pode exigir de volta os bens de quem os administrou nesse tempo. Também pode pedir indenização por erro judiciário.





Heitor, o filho, complica a conta. Se alguém o declarou morto, a declaração perde o efeito com o reaparecimento e ele passa à frente de todos os parentes distantes. Resta a pergunta incômoda: por que ele passou anos fingindo estar morto? Simular a própria morte não é, por si só, crime. Torna-se se vier acompanhado de falsidade ideológica, fraude processual ou estelionato. Até aqui, não há provas nenhuma sobre isso.