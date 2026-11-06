Quadrinistas do ES representam o Estado na maior feira de HQs da América Latina

Artistas e quadrinistas capixabas participam da FIQ - a maior feira internacional de quadrinhos da América Latina, realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Amanusena, Alfredo, O Óbvio, Maratona de Quadrinhos, Leo Rangel, Silvio Alencar, Daieny Schuttz, Patrick Costa e Jean Diaz representam o Espírito Santo na programação.





A feira acontece entre os dias 4 e 8 de novembro, no Minascentro BH, e reúne artistas, leitores e profissionais do setor em uma programação gratuita. Entre as atividades estão feira de quadrinhos, exposições, oficinas, debates e lançamentos.





Com o tema “Caminhos da leitura: quadrinhos e cidadania”, a edição deste ano propõe ampliar o acesso à cultura, incentivar a formação de leitores e estimular novas perspectivas por meio das histórias em quadrinhos.