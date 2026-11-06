Calderano vai enfrentar belga número 40 do mundo nas oitavas em Frankfurt

Hugo Calderano vai enfrentar o belga Wim Verdonschot, atual 40 do ranking mundial, nas oitavas de final da WTT Champions Frankfurt. O duelo está marcado para às 11h55 (de Brasília) desta sexta-feira (06)
O brasileiro avançou no torneio após estreia com vitória sobre o chinês Liang Jingkun, número 30 do mundo. O triunfo foi por 3 a 2, com parciais de 7/11, 13/11, 15/13, 9/11 e 11/9.
Foi um jogo muito duro, sabemos o quão forte Liang Jingkun é. Tive que trabalhar muito por essa vitória. Para ser sincero, eu estava cansado. Tive de encontrar uma força interior para vencer esse jogo. Tive bons resultados ultimamente e pouco tempo de recuperação, mas consegui me manter consistente mentalmente, lutando pelos pontos Calderano, ao SporTV
Na última semana passada, Calderano chegou à semifinal do WTT Champions Montpellier, na França. Na ocasião, ele foi superado pelo sul-coreano Jang Woojin por 4 a 3.
O Brasil terá outro duelo nesta sexta-feira. Bruna Takahashi vai enfrentar a chinesa Chen Xingtong, cabeça de chave número 6, pelas oitavas de final do individual feminino. A partida está marcada para 10h10 (de Brasília).
Takahashi venceu Cheng I-Ching, de Chinese Taipei, por 3 a 1 na estreia. Depois de perder o primeiro set por 11/7, a brasileira reagiu com parciais de 12/10, 11/9 e 11/7 para confirmar a virada.