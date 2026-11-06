Natal com Patrulha Canina terá escorregador, jogos e atrações gratuitas em Vila Velha

Marshall, Chase, Skye e Rubble se juntam ao Papai Noel para uma missão de Natal em Vila Velha. O chamado “Patrulha Canina, ao resgate!” foi dado, e agora a turma vai acompanhar o bom velhinho na inauguração do Natal do Shopping Praia da Costa, no dia 14 de novembro, a partir das 15h. A programação é gratuita e inclui cortejo pelos corredores, apresentação cênica, uma árvore de Natal de mais de 12 metros de altura, e chuva de balões na Praça de Eventos, no Piso L1.
A celebração será uma imersão no universo do desenho, com ambientes inspirados nas aventuras dos filhotes para os pequenos brincarem. Assim como na animação, a torre de controle com escorregador estará presente para auxiliar na missão. No veículo de Chase, o desafio será testar a pontaria, acertar alvos e marcar pontos. Já o veículo de Everest e o Paw Patroller, ônibus da equipe, contarão com jogos em telas. Todas as atividades da decoração serão gratuitas, mediante resgate de cupom pelo aplicativo do shopping.
A decoração natalina contará ainda com esculturas tridimensionais dos personagens, uma casa cenográfica, árvores decoradas e caixas de presentes distribuídas ao redor da grande árvore. O público poderá conferir o espaço e aproveitar as atrações de 14 de novembro a 27 de dezembro, durante o horário de funcionamento do shopping, exceto no dia 25 de dezembro.
Após a chegada, o Papai Noel permanecerá no shopping para receber as famílias e ouvir os pedidos das crianças. O espaço contará com uma caixa de correio para as cartinhas, outra para os pequenos que desejarem entregar suas chupetas e um trono pet, para incluir os animais de estimação nos registros em família. O bom velhinho ficará no local até 23 de dezembro.
Quem quiser conhecer de perto os personagens da Patrulha Canina terá a oportunidade de vê-los em duas temporadas de encontros especiais. Em novembro, Marshall, Chase, Skye e Rubble estarão no shopping nos dias 14 e 15. Já em dezembro, será a vez de Chase e Skye receberem os fãs, nos dias 18, 19 e 20. Cada sessão terá duração de 30 minutos, com atendimento por ordem de chegada.
SERVIÇO
- Evento de Chegada de Papai Noel: 14 de novembro, às 15h, com cortejo natalino, apresentação cênica, chuva de balões e presença de Marshall, Chase, Skye e Rubble.
- Local: Praça de Eventos, Piso L1, shopping Praia da Costa, Vila Velha.
- Decoração e atividades: de 14 de novembro a 27 de dezembro, no horário de funcionamento do shopping. Não haverá funcionamento em 25 de dezembro.
- Participação nas atividades da decoração: gratuita, mediante resgate de cupom no aplicativo do shopping.
- Papai Noel: no dia 14 de novembro, após a chegada atenderá as crianças até o fechamento do shopping.
- De 15 de novembro a 23 de dezembro:
- Segunda a sábado: das 13h às 21h
- Domingos e feriados: 14h às 21h
- 24 de dezembro, das 11h às 18h, sempre com uma hora de intervalo.
Encontros com personagens
- 14 de novembro — Marshall, Chase, Skye e Rubble: participação na chegada do Papai Noel às 16h30 e encontros às 17h30, 18h30, 19h30, 20h30 e 21h30.
- 15 de novembro — Marshall, Chase, Skye e Rubble: às 14h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h.
- 18, 19 e 20 de dezembro — Chase e Skye: às 14h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h.
- Duração das sessões: 30 minutos, com atendimento por ordem de chegada.