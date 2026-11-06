Natal com Patrulha Canina terá escorregador, jogos e atrações gratuitas em Vila Velha

Marshall, Chase, Skye e Rubble se juntam ao Papai Noel para uma missão de Natal em Vila Velha. O chamado “Patrulha Canina, ao resgate!” foi dado, e agora a turma vai acompanhar o bom velhinho na inauguração do Natal do Shopping Praia da Costa, no dia 14 de novembro, a partir das 15h. A programação é gratuita e inclui cortejo pelos corredores, apresentação cênica, uma árvore de Natal de mais de 12 metros de altura, e chuva de balões na Praça de Eventos, no Piso L1.





A celebração será uma imersão no universo do desenho, com ambientes inspirados nas aventuras dos filhotes para os pequenos brincarem. Assim como na animação, a torre de controle com escorregador estará presente para auxiliar na missão. No veículo de Chase, o desafio será testar a pontaria, acertar alvos e marcar pontos. Já o veículo de Everest e o Paw Patroller, ônibus da equipe, contarão com jogos em telas. Todas as atividades da decoração serão gratuitas, mediante resgate de cupom pelo aplicativo do shopping.





A decoração natalina contará ainda com esculturas tridimensionais dos personagens, uma casa cenográfica, árvores decoradas e caixas de presentes distribuídas ao redor da grande árvore. O público poderá conferir o espaço e aproveitar as atrações de 14 de novembro a 27 de dezembro, durante o horário de funcionamento do shopping, exceto no dia 25 de dezembro.





Após a chegada, o Papai Noel permanecerá no shopping para receber as famílias e ouvir os pedidos das crianças. O espaço contará com uma caixa de correio para as cartinhas, outra para os pequenos que desejarem entregar suas chupetas e um trono pet, para incluir os animais de estimação nos registros em família. O bom velhinho ficará no local até 23 de dezembro.